CFD販売は、周辺機器メーカー「UGREEN」の国内正規代理店となり、2025年11月中～下旬よりNAS製品の取り扱いを開始します
シー・エフ・デー販売株式会社
DH2300
DXP4800
DXP8800 PLUS
DXP480T PLUS
NASケース
[表: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/1045_1_8b064d5b877ce1da16dc51e77e45c4b0.jpg?v=202511191157 ]
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/brand/ugreen.html
シー・エフ・デー販売株式会社(社長:三谷弘次、本社:愛知県名古屋市)は株式会社ユーグリーン・ジャパンの国内正規代理店となり、2025年11月中～下旬よりUGREENブランドNAS製品の取り扱いを開始いたします。
取扱い開始日：2025年11月中～下旬
サポートについて：製品に関するご質問、修理に関するお問合せはUGREENの受け付けになります。
UGREENサポートページ https://nas.ugreen.jp/pages/nas-support をご確認ください。
取扱い製品：UGREENブランドのNASケース
取り扱い製品
DH2300
DXP4800
DXP8800 PLUS
DXP480T PLUS
※価格は全てオープン価格、発売済み製品です。CFD販売からの出荷は順次行われます。
NASケース
[表: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/1045_1_8b064d5b877ce1da16dc51e77e45c4b0.jpg?v=202511191157 ]
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/brand/ugreen.html