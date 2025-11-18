株式会社研文社(本社：東京都新宿区)は、昨年(2025年)に引き続き、環境にやさしい「環境配慮カレンダー」の受注を開始いたしました。





ビジネスシーンで活用できる機能性に加え、「環境に優しい企業」というメッセージを効果的に伝えるツールとして、多くの方からご好評いただいております。

本製品は、ノベルティや営業活動ツール、イベント来場者特典など幅広いシーンで活用いただけるアイテムです。CO2排出実質ゼロで稼働するカーボンゼロ工場で製作しており、プラスチックを使っていないecoな商品です。

【詳細URL】

https://kenbunsya-is.com/eco-calendar





環境配慮カレンダー





＜カレンダーのテンプレデザイン＞





【01】12ヶ月それぞれの季節感を彩るワンポイントイラスト





【02】ユニバーサルデザインにこだわったカレンダー





【03】日本の景色が毎月楽しめるカレンダー





【04】障がいのある方の支援に繋がるご当地フォントデザイン





＜カレンダー仕様＞

カレンダー用紙：ヴァンヌーボV-FS

サイズ ：縦100mm×横70mm(7枚両面フルカラー)

内容 ：紙足付き(エースボールF)／簡易包装＋シール止め









上記デザインテンプレート以外にも、オリジナルデザインの対応も可能です。

2026年版に限らず、カレンダー製作をお考えの方は、下記よりお気軽にお問い合わせください。









＜問い合わせ・注文＞

https://kenbunsya.satori.site/calendar_form

※発注推奨部数は500部からとなっております。









▼採用実績

https://www.kenbunsya.jp/2025/03/06/20250306/





採用実績





■会社概要

商号 ： 株式会社研文社

代表者 ： 代表取締役社長 網野 勝彦

所在地 ： 〒162-0802 東京都新宿区改代町45

設立 ： 1946年5月

事業内容： 総合印刷業

資本金 ： 5,500万円

URL ： https://www.kenbunsya.jp/