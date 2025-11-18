企業の環境配慮を後押しするエコカレンダー 研文社が2026年版の受注を開始
株式会社研文社(本社：東京都新宿区)は、昨年(2025年)に引き続き、環境にやさしい「環境配慮カレンダー」の受注を開始いたしました。
ビジネスシーンで活用できる機能性に加え、「環境に優しい企業」というメッセージを効果的に伝えるツールとして、多くの方からご好評いただいております。
本製品は、ノベルティや営業活動ツール、イベント来場者特典など幅広いシーンで活用いただけるアイテムです。CO2排出実質ゼロで稼働するカーボンゼロ工場で製作しており、プラスチックを使っていないecoな商品です。
【詳細URL】
https://kenbunsya-is.com/eco-calendar
環境配慮カレンダー
＜カレンダーのテンプレデザイン＞
【01】12ヶ月それぞれの季節感を彩るワンポイントイラスト
【02】ユニバーサルデザインにこだわったカレンダー
【03】日本の景色が毎月楽しめるカレンダー
【04】障がいのある方の支援に繋がるご当地フォントデザイン
＜カレンダー仕様＞
カレンダー用紙：ヴァンヌーボV-FS
サイズ ：縦100mm×横70mm(7枚両面フルカラー)
内容 ：紙足付き(エースボールF)／簡易包装＋シール止め
上記デザインテンプレート以外にも、オリジナルデザインの対応も可能です。
2026年版に限らず、カレンダー製作をお考えの方は、下記よりお気軽にお問い合わせください。
＜問い合わせ・注文＞
https://kenbunsya.satori.site/calendar_form
※発注推奨部数は500部からとなっております。
▼採用実績
https://www.kenbunsya.jp/2025/03/06/20250306/
採用実績
■会社概要
商号 ： 株式会社研文社
代表者 ： 代表取締役社長 網野 勝彦
所在地 ： 〒162-0802 東京都新宿区改代町45
設立 ： 1946年5月
事業内容： 総合印刷業
資本金 ： 5,500万円
URL ： https://www.kenbunsya.jp/