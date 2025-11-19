Offo tokyoが、5ヶ月連続配信リリースプロジェクト“イカサマ”の第二弾作品として、新曲「shiro」を12月3日に配信リリースする。“イカサマ”は、トライ&エラーを重ねる中で数多く生まれた“良曲たち”を前に、「一曲には絞れない」という理由から立ち上がった連続リリース企画。11月から5ヶ月にわたり、毎月新曲を届けるプロジェクトとなっており、今回の「shiro」はその第二弾にあたる。本作は、冬の情景をストレートに感じられるギミックが、随所に散りばめられたウィンターソングとなっており、メロディと詞の世界観に期待が高まる。リリース発表に併せて、ジャケット写真およびTikTokでの先行音源も解禁。また、「shiro」はTOKAI RADIOにて、11月21日(金)に初オンエア予定。さらに、12月TOKAI RADIOパワープレイ『RUSH HOUR!』の1曲にも選ばれている。ラジオでの初解禁を皮切りに、本格的なウィンターシーズンに寄り添う楽曲として話題を呼びそうだ。【番組情報】放送局：TOKAI RADIO（FM929 AM1332）番組名：「bre:eze」放送日時：11月21日(金)15:00～17:00DJ： イレーネ番組HP： https://www.tokairadio.co.jp/breeze/番組X：https://x.com/breeze_929番組Instagram：https://www.instagram.com/breeze__929/radiko： https://radiko.jp/r_seasons/10020682【TOKAI RADIO『RUSH HOUR!』】https://www.tokairadio.co.jp/program/p10/【リリース情報】2025年12月3日（水）「shiro」(ヨミ：シロ)Lyrics:Shota Kaya Music:Shota Kaya Arrange:Shota Kaya / Shu Inui(ONEly Inc.)・Pre-add / Pre-saveリンク： https://Offo-tokyo.lnk.to/shiro_paps・TikTok先行配信音源リンク：https://www.tiktok.com/music/-7572489204397017105【ライブ情報】＜Offo tokyo Live Tour 2025-2026＞2025年12月6日(土)：名古屋・今池GROW 2025年12月7日(日)：大阪・梅田Zeela 2026年1月18日(日)：福岡・福岡OP's 2026年1月25日(日)：東京・渋谷WWWX 一般チケット受付URL：https://eplus.jp/offo-tokyo-2526/【『Offo tokyo』とは】下北沢にて結成されたクリエイター集団 “Offo”から端を発する。シティポップをベースに、ソウル、ロック、R&Bなどの要素を組み合わせたサウンドを発信。アンニュイさが心地よい独特な湿度を保った歌声と、確かな音楽的バックグラウンドを持つメンバー達が奏で操るミックスジャンルなバックトラック。それらが当たり前のように重なり合い、生まれた New Urban Jpop。【アーティストHP・SNS】■Official Site：https://www.offojapan.tokyo■TikTok：https://www.tiktok.com/@offotokyo■Instagram：https://www.instagram.com/offo_tokyo■YouTube： https://www.youtube.com/@offotokyo■X：https://x.com/offo_tokyo■Label Site：https://www.teichiku.co.jp/artist/offo-tokyo/