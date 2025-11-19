【12/16 Web開催決定】お客様対応に現場が疲弊していませんか？カスタマーハラスメント基礎研修のご紹介

株式会社アドバンテッジ リスク マネジメント

株式会社アドバンテッジリスクマネジメントは、2025年12月16日（火）に、人事・労務部門やメンタルヘルスのご担当者様、管理職・マネージャーの皆様を対象としたWebセミナー「お客様対応に現場が疲弊していませんか？カスタマーハラスメント基礎研修のご紹介」を開催いたします。

本セミナーでは、カスタマーハラスメントの現状と企業・従業員への影響を整理しながら、改めてカスタマーハラスメント対策の重要性を解説いたします。また、対策の第一歩として、アドバンテッジリスクマネジメントが新たに提供する「カスタマーハラスメント基礎研修」についてご紹介します。

近年、顧客対応の現場では「理不尽な要求」「暴言・威圧的な態度」など、いわゆる“カスタマーハラスメント”による疲弊が深刻化しています。

従業員のメンタル不調やエンゲージメント低下につながるケースも増えており、企業としての対応が急務となっています。

こうした状況を受け、2025年6月には「労働施策総合推進法」の改正法が公布され、2026年度内にはカスタマーハラスメント防止措置がすべての事業主に義務化される予定です。これまで“努力義務”とされていたカスハラ対策が、法的責任とされたことで、対応の遅れが企業リスクにつながる可能性も高まっています。

「何から始めればいいか分からない」「現場を守る仕組みを作りたい」とお考えの人事・管理職の方はぜひご参加ください。

セミナー概要（お申し込みはこちら） :https://form.armg.jp/entr/semi/catc-atc-00508?utm_source=othersite&utm_medium=prtimes&utm_campaign=prti00143251031&utm_Campaign_cus=prti00143251031

◆このような方にオススメのセミナーです

●顧客対応に現場が疲弊しており、メンタル不調やエンゲージメント低下が見られる

●人事・管理職として、現場を守る責任があるが、対応に迷っている

●カスハラ対策をしたいが、何から始めればいいか分からない

■日時：2025年12月16日(火) 15:00～16:00 (入室開始：14:50)

■申込期間：2025年12月11日(木) 18:00まで

■参加費：無料

■対象：人事・労務部門のご担当者様・メンタルヘルスのご担当者様／責任者様・管理職・マネージャーの皆様

■主催：株式会社 アドバンテッジリスクマネジメント

■講演内容

・カスタマーハラスメントの現状

・カスタマーハラスメントが企業・従業員に与える影響

・カスタマーハラスメント対策とARMのご支援内容

■その他：当セミナーは、ウェブセミナー配信ツール「Zoom」を利用して配信いたします。

株式会社アドバンテッジリスクマネジメント

(本社：東京都目黒区、代表取締役社長：鳥越 慎二)

https://www.armg.jp/

1995年、休職者の所得を補償する保険「GLTD(団体長期障害所得補償保険)」専業代理店として創業。

2002年より、日本で初めてストレスチェックを取り入れた、予防のためのEAP(従業員支援プログラム)サービスの提供を開始し、周辺領域へと事業を拡大。

現在は、EAPや研修・ソリューション、健康経営支援を軸とする「メンタリティマネジメント事業」、病気・ケガ、出産・育児、介護による休業・復職支援や仕事との両立支援を軸とする「就業障がい者支援事業」、個人向け保険販売を軸とする「リスクファイナンシング事業」を展開。

従業員の「ウェルビーイング」、「ハピネス」向上を掲げ、今後は福利厚生アウトソーシングや労務管理支援、組織活性のためのツールなどへと事業拡大。各種サービスのDX化を推進し、効果につながるプラットフォームとソリューションをより多くの企業に提供しウェルビーイング領域における圧倒的地位を目指す。