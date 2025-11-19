トレイダーズホールディングス、トレイダーズ証券、FleGrowth：健康優良企業「銀の認定」を更新

トレイダーズホールディングス株式会社

トレイダーズホールディングス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長兼社長：金丸 貴行）、トレイダーズ証券株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：須山 剛）、株式会社FleGrowth（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：森島 玲浩）の当社グループ3社は、健康保険組合連合会東京連合会より健康経営・健康づくりの取り組みを積極的に行っている企業として認められ、2025年11月1日付で健康優良企業「銀の認定」の更新が承認されました。

当社グループ3社は、2023年12月に健康保険組合連合会東京連合会に向けて、企業全体で健康経営・健康づくりに取り組むとの「健康企業宣言」を行い、健康づくりのための職場環境の整備等の具体的な取り組みを実施してきた結果、2024年10月に同連合会より健康優良企業「銀の認定」を初めて取得いたしました。その後も継続的に健康経営・健康づくりの取り組みを推し進め、今般「銀の認定」が更新されました。

当社グループでは、以下のとおり健康増進の諸施策を実施しており、2025年5月に参加した「さつきラン＆ウォーク2025 企業対抗戦」等のスポーツイベントへの参加や社内クラブ制度新設による複数のスポーツ系クラブの活動実施等により従業員の「運動」を促し、従業員エンゲージメント強化を通じたウェルビーイング向上の取り組みを行っています。

＜健康づくりの取り組み＞

・健康診断の受診（定期健康診断の実施、がん検診や婦人科健診等オプション検査の費用補助）

・メンタルヘルスケアの充実（ストレスチェックの実施、カウンセリング体制の整備）

・適切な働き方の実現（労働時間の適正化、有給休暇取得の促進）

・運動機会の増進、従業員間のコミュニケーション促進（スポーツイベントへの参加、社内クラブ活動の実施）

当社グループが定める社内環境整備方針「トレイダーズ・グループは、職場の安全と社員一人ひとりの心身の健康を守り、従業員が社会的にも満足するという状態を作り出すために、ウェルビーイング経営に取り組む」に則り、これからも健康経営（※）を推進することにより、社員の活力と生産性の向上を通じて企業価値を高めてまいります。

※ 健康経営：「健康経営」とは、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することです。企業理念に基づき、従業員等への健康投資を行うことは、従業員の活力向上や生産性の向上等の組織の活性化をもたらし、結果的に業績向上や株価向上につながると期待されます。健康経営は、日本再興戦略、未来投資戦略に位置づけられた「国民の健康寿命の延伸」に関する取り組みの一つです。

（出所：経済産業省

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenko_keiei.html）

■トレイダーズ・グループ概要

社名： トレイダーズホールディングス株式会社

代表者： 代表取締役会長兼社長 金丸 貴行

所在地： 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー28階

URL： https://www.tradershd.com/

事業内容： グループ全体の経営戦略の立案と各事業会社の経営支配および管理

社名： トレイダーズ証券株式会社

代表者： 代表取締役社長 須山 剛

所在地： 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー28階

URL： https://traderssec.com/

事業内容： インターネットを介した店頭デリバティブ取引事業

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第123号

加入協会等：日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会

一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会

一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会、日本投資者保護基金

社名： 株式会社 FleGrowth

代表者： 代表取締役社長 森島 玲浩

所在地： 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー28階

URL： https://flegrowth.co.jp

事業内容： 金融に関するシステムの開発・販売・賃貸および運用保守業務、

システム導入に関するコンサルティング、情報処理サービス業務および情報提供サービス、

金融に関するシステムのコンサルティング、これらに関連する広告・宣伝・

マーケティング・販売代理、および広告代理業