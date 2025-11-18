イメージナビ株式会社(本社：北海道札幌市、代表取締役社長：中上 秀樹)が運営するフォント販売サイト「designpocket(デザインポケット)」は、人気フォントブランドを特別価格で提供するキャンペーンセール「フォント冬の陣 2025」 を、2025年11月14日(金)より開始いたしました。

最大90％OFFの特別価格で、年末年始のチラシやインスタグラムなどのSNS、同人誌、年賀状、動画編集など、個人・商用問わず、幅広いジャンルで利用できるフォントを多数ラインナップしています。





「フォント冬の陣 2025」開戦





■「フォント冬の陣 2025」の概要

名称： フォント冬の陣 2025

期間： 2025年11月14日(金)～2025年12月31日(水)

内容： 年末年始のチラシやインスタグラムなどのSNS、同人誌、年賀状、

動画編集に使えるフォントセットが最大90％OFF

URL ： https://designpocket.jp/static/font/campaign/index.html

※割引対象・価格・対象外商品は各商品ページをご確認ください。









■人気アニメ「鬼滅の刃」で採用された“闘龍”を含む全60書体が最大49％OFF

話題の人気アニメ「鬼滅の刃」「銀魂」にも採用された「闘龍」をはじめ、「踊華」「華龍」「般若」などの最新書体や人気書体を含む高解像度書体 & 爽シリーズの全60書体を1書体 5,500円(税込)～／最大49％OFFで提供します。

かすれ表現が美しい「高解像度書体」と、データ容量を約3分の1に抑えた「爽」シリーズは、チラシなどの印刷物・WEB・映像・ゲーム・アプリ・電子書籍など、幅広い用途でご利用いただけます。

URL： https://designpocket.jp/static/font/brand/showashotai/index.html





鬼滅の刃採用書体も49％OFF





■スタイリッシュで個性際立つ「ヤマナカデザインワークス クアトロ」が7,980円(税込)

力強くてインパクトがあり、スタイリッシュで個性的な4書体を収録した特別セット「ヤマナカデザインワークス クアトロ」が登場しました。目を引くロゴ・タイトル・POPはもちろん、チラシ、バナー、Web、動画のテロップまで幅広く活躍。

「金魚ランタン」「やわらかドラゴン」「プぷプ」「ガガガガ」の4書体に加え、フリーフォント「バナナスリップ」「あおさぎ」の2書体も収録し、11,500円のところ30％OFFの特別価格7,980円(税込)でご提供します。

URL： https://designpocket.jp/static/font/brand/yamanaka-designworks/index.html





スタイリッシュな書体セット





■“きゅん”を届ける可愛さとときめきが詰まった6書体セットが6,980円(税込)

女性らしさと愛らしさを特徴とした手描き風フォントブランド「かに沢のりお」の商品の中から、デザインに“きゅん”を届ける可愛さとときめきが詰まった6書体を集めた特別セットを69％OFFの期間限定特別価格 6,980円(税込)でご提供いたします。

アイドル風・Y2Kテイスト・パステルカラーの作品にぴったりで、ロマンチックで甘いデザインをもっと楽しみたい方に最適です。

柔軟な使用許諾により、同人誌・印刷物・Webサイト・ゲーム・アプリ・YouTubeなどの動画配信でもご利用可能。

「推し活」「オタ活」「Z世代向けデザイン」にもマッチする、ときめき系フォントセットです。

URL： https://designpocket.jp/static/font/campaign/kanisawanorio/tokimeki_kawaii.html





可愛さとときめきが詰まったセット





■キャッチコピーやタイトルを目的とした『CFONT』13書体セットが7,700円！

下島正人氏が手掛けるフォントライブラリー『CFONT』から、キャッチコピーやタイトルを目的としたディスプレイタイプ13書体を収録した特別セットが標準価格38,805円の80％OFF＝特別価格7,700円(税込)でご提供いたします。印刷物・Web・YouTube動画・PV制作でも追加料金なしの柔軟な使用許諾で、プロモーションから映像まで幅広く活躍します。

URL： https://designpocket.jp/static/font/brand/cfont/index.html





見出しにおすすめな書体セット





■新幹線や通勤電車で見かける“あの文字”を収録した特別セットが4,950円(税込)

新幹線の電光掲示板や駅標など、鉄道関連で使われるレトロな30書体をまとめた特別セット「鉄道を楽しむレトロなフォント旅」を、90％OFFの特別価格 4,950円(税込)でご提供します。

印刷物・Webサイト・YouTubeなどの動画・PV制作にも追加料金なしで利用可能な柔軟な使用許諾が特長です。

鉄道ファンの方や、レトロな雰囲気をデザインに取り入れたいクリエイターにおすすめのフォントセットです。

URL： https://designpocket.jp/static/font/campaign/fontucom/railway.html





鉄道関連で使われる書体セット





◇その他のキャンペーン商品(一部抜粋)

・宮城英生のすべらないフォント集 豪華20書体パック：

【89％OFF】味のある筆文字20書体収録「宮城英生のすべらないフォント集」が特別価格5,980円(税込)

・タイトルや見出しで活躍する欧文フォント69書体セット：

【80％OFF】ゲーム等の組み込み・商用利用OKな欧文書体69書体セットが期間限定4,400円(税込)

・ミウラFONTの手書き風デザイン書体4点セット：

【54％OFF】紙に書いたようなチリチリが特徴のMopStudioの「ミウラFONT」シリーズが期間限定5,980円(税込)

・AFSアニメコミックラノベ表紙用フォント：

【85％OFF】マンガやラノベ、アニメやYouTubeに使える27書体セットが期間限定3,300円(税込)

・ワンランク上のクリエイティブが作れる和文欧文40書体スターターセット：

明朝体、ゴシック体、デザイン書体、リアル手書き、欧文フォントなど、使い勝手の良い40書体が期間限定3,980円(税込)









■フォントで広がる、冬から新年への“伝える表現”

年賀状、SNS、動画編集、創作活動、同人誌、ビジネス資料。

一年の締めくくりと、新しい年のスタートを、「文字の表情」で彩りませんか。

「フォント冬の陣 2025」では、プロの現場でも選ばれる信頼のフォントを、個人でも気軽に購入できる価格でご提供します。

今だけの特別価格で、“伝える力”を強化するフォントをぜひお試しください。





◆イメージナビ株式会社について

社名 ： イメージナビ株式会社

代表取締役： 中上 秀樹

株主構成 ： 日本テレネット株式会社(100％)

本社 ： 北海道札幌市北区

事業内容 ： イメージズ事業(ストックフォト、フォント販売サイトの運営

imagenavi、designpocket)

ソリューション事業(Webサイトの企画・デザイン・構築・運用、

Webシステムの受託開発)

URL ： https://www.imagenavi.co.jp/