『マフィア梶田と中村悠一の「わしゃがなTV」』より、333mmアクリルプレートが受注生産商品で登場！

『マフィア梶田と中村悠一の「わしゃがなTV」』とは、フリー“なんでも”ライターのマフィア梶田さんと、声優の中村悠一さんによるラジオのような動画番組です。構成作家に『ポプテピピック』でおなじみの漫画家・大川ぶくぶ先生を起用し、さまざまな趣味にまつわるオモシロ企画やゲーム実況をYouTubeにて配信しています。

本作から新商品が登場です。

わしらが333mm！？東京タワー1000分の1サイズのアクリルプレート！大迫力のサイズ感。シュールないでたちが魅力で飾れば存在感も抜群！ぜひ箱から出して飾って欲しいアイテムです。

こちらの商品の受注期間は2025年11月19日(水)～12月15日(月)まで。ムービック通信販売にてご予約受付中！

■ご予約：https://www.movic.jp/shop/g/g04560-00350-00002/

■新商品情報（発売元：ムービック）

【商品名】

333mmアクリルプレート

【価格】

6,600円（税込）

【サイズ】

約60×37cm

【仕様】

アクリル製、フルカラー印刷

【受注期間】

2025年11月19日(水)～2025年12月15日(月)

【発売日】

2026年4月頃予定

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。

■権利表記：(C)わしゃがなTV

■『マフィア梶田と中村悠一の「わしゃがなTV」』YouTubeチャンネル：

https://www.youtube.com/channel/UCReBAqqC-hc9d70gOftfitg

■ムービック：https://www.movic.jp

