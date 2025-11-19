『マフィア梶田と中村悠一の「わしゃがなTV」』より、333mmアクリルプレートが受注生産商品で登場！

写真拡大 (全6枚)

株式会社アニメイトホールディングス

　『マフィア梶田と中村悠一の「わしゃがなTV」』とは、フリー“なんでも”ライターのマフィア梶田さんと、声優の中村悠一さんによるラジオのような動画番組です。構成作家に『ポプテピピック』でおなじみの漫画家・大川ぶくぶ先生を起用し、さまざまな趣味にまつわるオモシロ企画やゲーム実況をYouTubeにて配信しています。


本作から新商品が登場です。




わしらが333mm！？東京タワー1000分の1サイズのアクリルプレート！大迫力のサイズ感。シュールないでたちが魅力で飾れば存在感も抜群！ぜひ箱から出して飾って欲しいアイテムです。


こちらの商品の受注期間は2025年11月19日(水)～12月15日(月)まで。ムービック通信販売にてご予約受付中！




■ご予約：https://www.movic.jp/shop/g/g04560-00350-00002/



■新商品情報（発売元：ムービック）









【商品名】


　333mmアクリルプレート


【価格】


　6,600円（税込）


【サイズ】


　約60×37cm


【仕様】


　アクリル製、フルカラー印刷


【受注期間】


　2025年11月19日(水)～2025年12月15日(月)


【発売日】


　2026年4月頃予定




※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。


※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。



■権利表記：(C)わしゃがなTV


■『マフィア梶田と中村悠一の「わしゃがなTV」』YouTubeチャンネル：


　https://www.youtube.com/channel/UCReBAqqC-hc9d70gOftfitg


■ムービック：https://www.movic.jp



【株式会社ムービック 会社概要】


ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。