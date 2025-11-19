TVアニメ「夏目友人帳」のニャンコ先生 木はり絵の受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて
株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「夏目友人帳」の商品の受注を開始いたします。
株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「夏目友人帳」の商品の受注を11月14日（金）より開始いたしました。
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/210,1551?utm_source=press
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
▼ニャンコ先生 木はり絵
ボタニカルなテイストとニャンコ先生のイラストを組み合わせた木はり絵に仕上げました。
木を貼り重ね立体かつ繊細なアートに仕上がっています。
薄くスライスされた国産の天然木を貼り重ねて製作された木の切り絵アートです。
何層にも貼り重ねることで表現される立体感、木目や色が違う樹種を組み合わせることで生まれる様々な表情が特徴です。
環境に配慮した国産の杉間伐材を使用した額縁と合わせてお届けいたします。
お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
※天然木材を使用しているため、色や木目は画像と異なることがあります。
※使用する樹種は、材料の入荷事情により予告なく変更となることがあります。
▽仕様
価格 ：\10,978(税込)
サイズ：木はり絵本体：（約）14.8×10cm 額外寸：（約）25×30×2cm
素材 ：本体：3～5種天然木突板、スチレンボード、厚紙 額縁：杉間伐材、紙
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/210,1551?utm_source=press
https://x.com/AMNIBUS
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社arma bianca
住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F
お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact
担当：齊藤直樹
Mail：support@amnibus.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行元 株式会社 arma bianca
Web https://armabianca.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(C)緑川ゆき・白泉社／「夏目友人帳」製作委員会