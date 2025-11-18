株式会社PBB（所在地：東京都港区新橋6-4-3 ル・グラシエルBLDG.7 3F、代表：古野孝志）は、藤沢市に特化した地域密着型求人サイト「ふじさわーく」（ https://fujisawork.com/ ）を2025年11月1日に正式ローンチしました。同サイトは藤沢市内の企業向けに求人掲載を完全無料で提供し、生成AIによる自動化求人作成機能を備えるなど、地域に根ざした雇用創出と人材確保を支援します。

地域課題解決に向けた藤沢市特化型求人プラットフォームの誕生

近年、人材不足が深刻化する中、都市部と地方の求人情報格差が拡大しています。大手求人メディアが都心部の求人に注力する傾向がある一方で、地方や特定エリアに特化した求人サイトは依然として少ない状況です。特に神奈川県藤沢市においては、地域経済の活性化に欠かせない地元企業と地元で働きたい人材をマッチングする専門プラットフォームの不在が課題となっていました。こうした背景から「ふじさわーく」は誕生しました。事業責任者の桐生大地氏は藤沢市に15年間居住しており、地元で働きたい求職者と藤沢市内の企業が効果的に出会える場が少ないという課題を身近に感じていたといいます。「地域の"暮らし"と"働く"をより密接につなげることで、藤沢市の経済活性化と雇用創出に貢献したいという思いから、藤沢市限定の求人プラットフォーム構築を決意しました」と桐生氏は語ります。

「ふじさわーく」の5つの特長

「ふじさわーく」は従来の求人サイトとは一線を画す、地域密着型のプラットフォームとして以下の特長を備えています。

藤沢市限定の求人掲載

藤沢市内の求人情報のみを取り扱い、地域に特化したサービスを提供しています。地元で働きたい求職者が、藤沢市内の求人情報を効率的に検索できる環境を実現しました。

企業向け掲載費用は完全無料

求人広告費の負担が大きい中小企業や個人事業主でも気軽に活用できるよう、求人掲載は完全無料で提供。採用成功時のみ成果報酬型の料金体系を採用し、特に小規模事業者の採用活動を支援します。

生成AI活用による求人作成支援

求人票作成のハードルを下げるため、生成AIを活用した自動作成機能を搭載。企業情報を入力するだけで魅力的な求人原稿が自動生成され、採用担当者の負担軽減と効果的な求人情報発信を可能にしています。

スマートフォン最適化とLINE通知機能

求職者のスマートフォン利用に完全対応したUIを採用。また、新着求人や希望条件に合った求人情報をLINEで通知する機能も実装し、求職者と求人情報のタイムリーなマッチングを促進します。

地域名検索機能の搭載

藤沢市内の地域名で細かく検索できる機能を備え、通勤時間や生活圏内での就業を希望する求職者のニーズに応えます。地域コミュニティに根ざした就業機会の創出を目指しています。1名からの採用ニーズにも対応可能なため、小規模事業者や個人店舗でも気軽に活用できるプラットフォームとなっています。

今後の展開

株式会社PBBでは、藤沢市内の掲載企業数を今後100社まで拡大する計画を立てています。また求職者向けのサービス拡充として、履歴書不要の簡易応募機能や動画を活用した求人情報の提供、藤沢市内企業による合同企業説明会の開催なども検討中です。地域における雇用創出と企業の人材確保を通じて、藤沢市の地域経済活性化に貢献していくとしています。

サービス概要

名称：ふじさわーくURL：https://fujisawork.com/サービス開始日：2025年11月1日対象地域：藤沢市および周辺地域料金：求人掲載無料（成果報酬型）対応時間：10:00～18:00

【一般のお問い合わせ先】

ふじさわーくTEL：03-6403-1979Email：kiryu@probank.co.jp受付時間：10:00～18:00

会社概要

会社名：株式会社PBB所在地：東京都港区新橋6-4-3 ル・グラシエルBLDG.7 3F代表者：取締役社長 古野孝志事業内容：人材紹介業・労働者派遣業／地域特化型人材プラットフォームの運営

