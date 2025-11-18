クラシエ株式会社（フーズカンパニー）は、特選A級有機栽培栗とカナダ産のメープルシロップを合わせたスイーツな間食「栗にメープルかけちゃいました。20%増量」を、2025年11月25日（火）より全国のファミリーマートにて先行発売いたします。

2024年に発売した「栗にメープルかけちゃいました。」は、若年層をターゲットに、スイーツのような甘さとキャラクター入りのパッケージで好評を得ました。「もっと多く食べたい」という声に応え、美味しさはそのままに20%増量して再発売いたします。1袋あたり66ｋｃａｌ、脂質0.5ｇ、食物繊維2.1ｇで、罪悪感なく楽しめる間食としておすすめです。パッケージは、一目で栗の商品と分かるデザインに仕上げました。売り場で思わず手に取りたくなるような、ゆるくて可愛らしいキャラクターを採用しています。

本商品は、クラシエ独自の加工技術により、メープルの風味をまとった栗を、手でつまんでもベタつかない食べやすさで仕上げました。味わいと利便性の両立を追求し、試行錯誤を重ねて開発された一品です。

【商品概要】

■商品名：栗にメープルかけちゃいました。20%増量■発売日：2025年11月25日（火）■容量：36g■販売チャネル：全国のファミリーマートにて先行発売 （※一部店舗では取り扱いがないため、ご注意ください。）■特長：・「甘栗むいちゃいました」と同じ特選A級有機栽培栗を使用し、国内で丁寧にレトルト加工・カナダ産メープルシロップを使用し、ほんのり甘いスイーツのような栗・「手でつまんでもベタベタしない」加工技術で、外出先や仕事中でも気軽に食べられる・パケ買いしたくなる、ゆるくて可愛らしいパッケージデザイン「栗にメープルかけちゃいました。」は、コバラを満たす甘いひとときを提供するスイーツ間食です。美味しさはそのままに、20％増量して再登場。メープル味の栗は、お得に楽しめるだけでなく、ちょっとしたご褒美や罪悪感のない間食にもぴったりです。仕事や勉強の合間の休憩時間、ダイエット中の間食など、スイーツ好きの方にぜひお試しいただきたい一品です。【本リリースに関するお客様からのお問合せ先】クラシエ株式会社 フーズお客様相談室TEL：0120-202903月曜日～金曜日 10:00～16:00（祝日・弊社休業日を除く）