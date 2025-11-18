教育機関向けに Google for Education の導入サポートを手がけるミカサ商事株式会社（本社：大阪府、代表取締役：中西 日出喜）は、Google のサービス「Gemini Gem」、「NotebookLM」の利活用を支援するWeb研修「G-Apps.jp アカデミー 冬期講習」を 2025年12月に開催いたします。

「G-Apps.jp アカデミー」とは

「G-Apps.jp アカデミー」は、Google Workspace for Education や Google の生成 AI である「Gemini」の教育現場での活用を支援するため、ミカサ商事が展開している研修プログラムです。講師は全員が現役の教員で、一部の講師は Google 認定トレーナーの資格も保有しており、教育現場に特化した機能解説やトレーニングを提供いたします。オンライン形式のため、インターネット環境と PC・タブレットさえあれば場所を選ばず参加が可能なほか、リアルタイムでの受講が難しい受講者向けに研修の模様を録画したアーカイブも提供いたします。

「G-Apps.jp アカデミー 冬期講習」とは

教育現場における「Gemini Gem」と「NotebookLM」活用に特化した研修プログラムです。座学だけでなく、実際に生成 AI に触れるワークショップも行い、即効性のあるスキルを身に付けることができます。講習は12月22日～24日の 3 日間に渡り、各日 2 時間ずつの開催となります。価格は全 3 回のフルプランが 1 校につき50,000円（税抜）、1 回単位で受講できる単発プランが 1 回あたり20,000円（税抜）で、同一校の教職員であれば 1 回のお申込みで何名でも受講可能です。ミカサ商事は、教育現場の実態に即した研修を提供する本サービスを通じ、教育現場における ICT 活用を支援してまいります。

『G-Apps.jp アカデミー 冬期講習』概要

開催日時（全 3 回・いずれも13:00～15:00）

● 12月22日(月)● 12月23日(火)● 12月24日(水)

会場

● Google Meet での開催

登壇講師

● 田中善将（Google for Education 認定イノベーター / Generative AI Leader）● 伊藤圭亮（Google for Education 認定トレーナー / Google for Education 認定コーチ）● 辻史朗（Google for Education 認定トレーナー / Google for Education 認定コーチ / Generative AI Leader）

プログラム

第 1 回

◼︎ Gem 活用特訓 ～校務と授業の「最強の相棒」を育てる～ 自分専用の AI アシスタントで授業計画の立案や業務効率化を実現 － Gemとは何か、学校での可能性、作成の基本手順 － 用途別の3つの Gem 作成体験 － 作成した Gem の共有と、自分の業務への応用計画

第 2 回

◼︎ NotebookLM 活用特訓 ～「自分の資料」でAIと思考を深める～ AI ノートブックを使いこなし、手持ちの資料から必要な情報を抽出 － NotebookLM の特性、学校での活用シナリオ紹介 － 教材研修や探究学習、校務整理での活用体験 － 自分の資料でオリジナルノートブックを設計

第 3 回

◼︎ 生成 AI & ファクトチェック特訓 学校現場ですぐ使える生成 AI × ファクトチェック体験ワーク研修 － なぜファクトチェックが必要なのか － 生徒になってファクトチェック体験 － 自分の単元での活用の仕方

プラン

● フルプラン（全3回）：1校あたり50,000円（税抜）● 単発プラン（1回）：1校あたり20,000円（税抜）※同一校内であれば、何名でも参加可能です。

サービス内容・お申し込み方法

詳細は https://www.mikasa.ne.jp/service/g-apps-jp_academy-winter/ にてご確認ください。

会社概要

https://www.mikasa.ne.jp/service/g-apps-jp_academy-winter/https://www.mikasa.ne.jp/https://www.schoolagent.co.jp/

商号 ：ミカサ商事株式会社代表者：代表取締役社長 中西 日出喜所在地：大阪市中央区北浜3-5-29 日本生命淀屋橋ビル 19階 設立 ：1957年2月URL ：コーポレートサイト（https://www.mikasa.co.jp/） ICTイノベーション営業部（https://www.mikasa.ne.jp/）

お問い合わせ先

ミカサ商事株式会社 ICTイノベーション営業部E-mail：mikasagoogle@googlegroups.com