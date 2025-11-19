Bambu Lab H2C 発表！廃材削減と高精度を両立したマルチノズル3Dプリンター【APPLE TREE株式会社】
APPLE TREE株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：朴秀明）が日本代理店として取り扱う3Dプリンターブランド「Bambu Lab」より、最新モデル「H2C」が正式に発表されました。
「H2C」は、多色・多素材に対応したマルチノズル3Dプリンターで、従来のノズル交換時に発生していた廃材を大幅に削減するVortekシステムを搭載。1回のプリントで複雑な構造や多彩な表現が可能です。
https://apple-tree.co.jp/brand/bambulab/h2c/
主な特長
効率的な多色・多素材印刷と廃材削減
最大7本のノズルを柔軟に組み合わせ、多色・多素材印刷を1回のプリントで実現。Vortekシステムにより、各ノズルに最適なフィラメントを割り当て、従来の多色プリントで発生していた廃材を大幅に削減します。複雑なモデルも一体成形可能で、プロトタイプから実用部品まで幅広く対応できます。
ワイヤレスホットエンド交換で迅速・安定した材料切替
ワイヤレスホットエンド交換機構により、複数の素材や色を短時間で効率的に入れ替え可能です。接触式金属ピンを廃止したコンタクトレス設計により、酸化や接続不安定を防止。高周波接続で精密な温度制御とホットエンド同期を実現し、複雑な多色・多素材プリントでも安定した作業をサポートします。
AI監視と自動トラブル検知による安定造形
59個のセンサーとAIカメラにより、印刷中の異常やトラブルをリアルタイムで検知。フィラメントの詰まりや温度変化を自動補正し、高度な多色・多素材プリントでも安定した造形品質を維持します。オペレーターの負担を軽減し、長時間連続プリントも安心です。
高性能素材への対応力
最大350℃のノズル温度と65℃の加熱チャンバーを備え、高温・高性能素材でも長時間安定した印刷が可能。耐熱・耐衝撃性が求められる試作や少量生産品でも対応でき、幅広い用途で活躍。
さらに詳しい仕様や機能の詳細は製品ページをご覧ください。
https://apple-tree.co.jp/brand/bambulab/h2c/
H2Cの価格および発売開始時期については現在調整中です。
決定次第、APPLE TREE公式サイトやメールマガジンにて改めてご案内いたします。
