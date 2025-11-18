株式会社サイバーガジェット（本社：東京都千代田区）は、レトロゲーム機用カセットの接触不良を改善できる製品として、『CYBER・ゲーム復活王(レトロゲームカセット用)』を2025年11月19日（水）に発売いたします。■製品詳細ページ：https://www.cybergadget.co.jp/products/4544859036712/

【特徴１】ゲームカセットの認識率アップ！端子部のカーボン・汚れを除去する接点復活剤

レトロゲーム機用カセットの接触不良を改善する接点復活剤です。カセットの端子に少量を塗布するだけで、端子に付着したカーボンや汚れなどを除去。レトロフリークや純正レトロゲーム機でのカセットの認識率がアップします。また、キャップにハケが付いており、手軽に使用できます。

【特徴２】接点復活に加え、防錆・潤滑効果もプラス！

接点復活効果に加え、金属部分の酸化・硫化を防ぐ防錆効果と、端子部の摩擦を防ぐ潤滑効果によって、カセットの接触不良を解消・防止。端子部の摩耗を防ぎ、寿命を延ばすことができます。

【特徴３】素材を傷めない非シリコーンタイプ

長期間にわたって高い防錆・潤滑効果を保つ、ポリアルファオレフィンを採用。非シリコーンタイプなので接点障害が発生しづらく、素材を傷めません。

『CYBER・ゲーム復活王(レトロゲームカセット用)』製品概要

■対応機種：レトロゲーム機用ゲームカセット各種■セット内容：接点復活剤×1■内容量：15ml■製造：サンハヤト株式会社■消防法分類：第四種第四石油類 危険等級III■価格：オープンプライス（参考価格 1,500円(税込 1,650円)）■発売日：2025年11月19日（水）■製品ページ：https://www.cybergadget.co.jp/products/4544859036712/※可燃性なので火気に注意して、換気の良い場所で使用してください。※用途以外には使用しないでください。※リレー接点には使用できません。※乾燥時間は不要ですが、つけすぎた際は布やティッシュなどで拭き取ってください。※容器を密閉し、換気の良い冷暗所に保管してください。

ご注意

※仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがございます。※本製品はサイバーガジェットのオリジナル製品であり、各社のライセンス製品ではありません。※記載されている会社名・製品名は、各社の商号・商標または登録商標です。

会社概要

名称：株式会社サイバーガジェット所在地：〒101-0021 東京都千代田区外神田5-1-2公式ホームページ： https://www.cybergadget.co.jp/公式オンラインショップ：https://cybergadget.shop-pro.jp/

メディア様からのお問い合わせ先

https://twitter.com/cybergadgethttps://www.youtube.com/318cybergadget

株式会社サイバーガジェットお問い合わせメール：prcyber@cybergadget.co.jp

一般のお客様からのお問い合わせ先

株式会社サイバーガジェット ユーザーサポートhttps://www.cybergadget.co.jp/support/メール：support@cybergadget.co.jp