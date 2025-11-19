【最新アップデート】国内最大級のゲーミングPC検索サイトggがメールアドレス＆パスワードでの会員登録・ログインに対応

新たなログイン方法が開通

合同会社気づけばggのログイン画面スクリーンショット

合同会社気づけば（代表：福田貫太）が運営する、国内最大級のゲーミングPC検索サイト 「gg（https://good-gamers.jp(https://good-gamers.jp/)）」は、2025年11月、従来のLINEログインに加え、メールアドレスとパスワードによる会員登録・ログイン機能を公開しました。

これにより、LINEアカウントを持っていないユーザーや、SNSログインを避けたいユーザーでも、保存・通知などの便利機能を利用できるようになりました。

会員限定の便利機能を、より多くのユーザーへ提供

今回のアップデートは、より多くのユーザーに会員限定の便利な機能をご提供することを目的としています。

１. 保存機能

気になるゲーミングPCを保存し、後から一覧できる機能です。

毎回検索することなく、保存一覧画面からすぐに見返すことができます。

２. 値下げ通知機能

保存したPCの価格に変動があると、gg上で通知される機能です。

トップページで通知バッジが表示される他、保存一覧画面では変動額がすぐにチェックできます。

セールや期間限定の値引きも通知されるため、買い時を逃さない購入判断をサポートします。

ggの今後の展開

ggは、国内最大級のゲーミングPC検索サイトです。

国内主要12メーカーのゲーミングPCを横断して検索、一覧でき、メーカー・GPU・CPU・メモリ・ストレージ・カラー・冷却方式など多様な条件から絞り込むことで、ユーザーは最適なBTOを見つけることが可能です。

毎日商品情報を更新しており、各メーカーの公式サイトを参考に、最新のセール価格やキャンペーンを踏まえた実質価格も反映しています。

今回のログイン機能拡張に続き、今後もユーザーの最適な選択を支援する機能を開発してまいります。

運営情報

合同会社気づけば

代表：福田貫太

コーポレートサイト：https://kidukeba.co.jp/

国内最大級のゲーミングPC検索サイト「gg」：https://good-gamers.jp/

ゲーミングPCのクーポン・セール情報専門メディア「イヤバズ」：https://eb.good-gamers.jp/

Mail：k_fukuda@kidukeba.co.jp

Tel：050-1726-3811

引用、転載、取材など大歓迎しております。