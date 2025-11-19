COMFEE′期間限定大セールを開催中！最大50%OFF！炊飯器、エアフライヤーと空気清浄機が特別価格でご購入いただけます！寒さが厳しくなる前に、快適な暮らしを実現するのチャンス！

日本美的株式会社

11月21日から12月1日まで、期間限定大セールを開催中です。


家族の毎日は、食事の準備と健康管理の連続です。特に冬は、その負担がより大きくなる季節。少しでも家事の負担を減らし、その分を家族との時間や、自分自身のリラックスタイムに充てたいと願うすべての方へ。時短と快適を同時に叶える、厳選された家電をご紹介します。


厳しい寒さが訪れる前に、温かくてヘルシーな食事を手軽に実現する厨房家電を揃えましょう。







炊飯器 4合炊き

通常価格: 5980円


乜一ル価格: 4780円


割引率: 20%オフ


割引額: 1200円お得!


Amazon詳細はこちらからご覧ください：


https://www.amazon.co.jp/dp/B0D925SMM2



炊飯器 5.5合炊き

通常価格: 12980円


乜一ル価格: 9980円


割引率: 23%オフ


割引額: 3000円お得!


Amazon詳細はこちらからご覧ください：


https://www.amazon.co.jp/dp/B0F1TRZVV6



ノンフライヤー 4L

通常価格: 7990円


乜一ル価格: 5593円


割引率: 30%オフ


割引額: 2397円お得!


Amazon詳細はこちらからご覧ください：


https://www.amazon.co.jp/dp/B0DJNFGQCG


乾燥が気になる季節に、家族の健康を守る室内環境を整えましょう。


この期間限定で、空気清浄機と加湿器がお得な価格でご購入いただけます。



卓上加湿器

通常価格: 3980円


乜一ル価格: 3180円


割引率: 20%オフ


割引額: 800円お得!


Amazon詳細はこちらからご覧ください：


https://www.amazon.co.jp/dp/B0FJY21XC2



空気清浄機 19畳

通常価格: 9980円


乜一ル価格: 4990円


割引率: 50%オフ


割引額: 4990円お得!


Amazon詳細はこちらからご覧ください：


https://www.amazon.co.jp/dp/B0DJ255Q59