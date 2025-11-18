SPIRALCHARIOTS 第35回公演『ENTER ROOM APPEAR』が2025年12月10日 (水) ～ 2025年12月14日 (日)にサンモールスタジオ（東京都 新宿区 新宿 1丁目19－10）にて上演されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

22年目を迎えた演劇ユニット「SPIRALCHARIOTS」（スパイラルチャリオッツ）の35回公演「ENTER ROOM APPEAR」が12月10日から新宿サンモールスタジオにて上演！主演は「刀剣乱舞」「動物戦隊ジュウオウジャー」等に出演、國島直希。脚本・演出はセガサミー原作の舞台化や小劇場で数々の受賞歴のある服部整治が務めます。団地の集合棟に集められた住人。さらされる縁ある品々から、全員の隠された過去が暴かれる。それを見た住人達は動揺し、狂い、やがて辿り着く記憶の果てに閉じ込められた過去とは？スパチャリ35回公演はお家芸、演劇祭において優勝したジャンルでもあるシチュエーションミステリー「支える理由は、ウシロメタイ」約2年ぶりの新作書き下ろしでお届けする35回目の問題作。開演です。

あらすじ

「15年前、岬団地にお住まいだった方へご連絡です。」15年前～20年前の5年間支払った共益費に関して払い戻しを行います。それに伴い当時住んでいた人達で集まりませんか？お返事お待ちしております。岬団地「880」が入る住居含めた集合棟が取り壊される事になり、過度に支払いを続けていた共益費の返金があると言う事で集まった13人。管理者から1つの提案が出される。「この部屋に最後まで残った人が払い戻すお金を総取りというのはどうですか？」思い出される過去、880に置かれたアタッシュケース。暴かれる真実を前に最後まで部屋に居られる人間は誰なのか…

SPIRAL CHARIOTSとは

2003年に服部整治、中根大、宍戸友彦の3名でSPIRAL CHARIOTS（スパイラルチャリオッツ）を結成。 本公演の他、 スピンオフ公演や各種イベントなど、 毎年精力的に活動を続けています。現メンバーは服部整治、中根大、遠藤巧磨、小松崎真広《ユニット名》ユニット名SPIRAL CHARIOTSの直訳は「螺旋戦車」 チャリオッツとは古代エジプト等で使われた二頭立ての二輪馬車や戦車を指しますが、 型にとらわれず自分の軌道をも選ばずひたすら前へと突き進む。 そんな我々の姿勢を象徴した造語がユニット名になっています。

公演概要

SPIRALCHARIOTS 第35回公演『ENTER ROOM APPEAR』公演期間：2025年12月10日 (水) ～ 2025年12月14日 (日)会場：サンモールスタジオ（東京都 新宿区 新宿 1丁目19－10）■出演者國島直希藍澤慶子（A）道井悠（B）鷲尾修斗山中健太結城美優遠藤巧磨金津裕也（WキャストA）きたつとむ石野さやか片岡桃子菜乃華れみ小松崎真広崎本詩織（WキャストB）服部整治野崎絵里菜奈良平愛実片岡奈央乃終夜今井えにか■スタッフ脚本・演出：服部整治(SPIRALCIARIOTS)舞台美術：照井旅詩照明：申政悦(untitled light)音響：ナガセナイフ票券・当日制作：LUCKUP■公演スケジュール10日(水) 13:30 公開ゲネ(Ａ)／19:00 公開ゲネ(Ｂ)11日(木) 13:30(Ａ)☆ ／ 19:00(Ｂ)★12日(金) 13:30(Ｂ)☆ ／ 19:00(Ａ)★13日(土) 13:00(Ａ)☆ ／ 18:00(Ａ)★14日(日) 11:30(Ｂ)☆ ／ 16:30(Ｂ)★※13日(土)、14日(日)は予定枚数終了※☆＝ツーショットチェキ会 ★＝カーテンコール撮影会※☆・★のイベントは終演後、開催。※開演45分前からロビー開場＆受付開始、開演30分前から開場。※物販販売はロビー開場と同時に開始致します。■チケット料金◯岬団地かぶりつき席：8,800円(最前2列)（回替わり非売品ブロマイド・推しキャストサイン入り）◯Ａ席(3列目～)・特典付き 6,500円（回替わり非売品ブロマイドサイン無し) ～11月22日(土)23:59まで・特典なし 5,500円◯Ｂ席：4,500円(後ろ2列)◯公開ゲネ(3列目以降)： 4,000円（全席指定・税込）

