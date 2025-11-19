ALLDOCUBE、大型連休商戦に向けて13インチラインナップを拡充

Shenzhen Alldocube Science and Technology Co.,Ltd.

ALLDOCUBEは、大型連休商戦（ブラックフライデー＆サイバーマンデー）を控えた11月、13インチタブレットのラインナップを強化します。本年9月にブランド初の13インチ主力モデルとして発売し、好評を博している「Ultra Pad」に続き、新たに2in1 Windowsタブレット「iWork GT Ultra」と、5G通信対応Androidタブレット「iPlay 70 Max Pro」の2機種を順次発売します。これにより、ビジネスからエンターテインメントまで、多様なユーザーと使用シーンに対応した13インチラインアップを形成し、市場の選択肢を広げます。

9月に発売された「Ultra Pad」は、搭載された高性能チップと15,000mAhの大容量バッテリーが評価され、発売後すでに800台以上の販売実績を誇り、楽天市場の関連カテゴリで販売ランキング1位を獲得、ユーザーレビューも4.6以上を維持するなど、市場から高い支持を得ています。

今回発表される2つの新製品は、この成功を受けたブランドの戦略的な布石となります。

１. iWork GT Ultra：プロ仕様の性能を携帯する2in1 Windowsタブレット

本品は、Intel(R) Core(TM) Ultra 5 125Hプロセッサーをデュアルファン＋銅管による強力冷却システムで支え、その性能を存分に引き出す2in1 PCタブレットです。高性能を求めながらも携帯性を重視するビジネスパーソン、クリエイター、そしてモバイルオフィスやゲームを楽しむ学生・ユーザーに最適です。

【主な特長】

- 高出力冷却システム： デュアルファン＋熱伝導銅管が熱を迅速に排出し、持続的な高性能を発揮。- Intel(R) Core(TM) Ultra 5 125Hプロセッサー： 業務処理からコンテンツ制作、ゲームまで、あらゆるシーンでパワフルな性能を澎湃と解放。- 13インチ 2.5K In-cellディスプレイ： 精細で美しいビジュアルと滑らかなタッチ操作を実現。- 大容量メモリ＆ストレージ： 16GBメモリと1TBストレージで、マルチタスクも大容量データも快適に。

【製品概要】

発売日： 2025年11月19日（月）0時～

価格： 118,999円（税込）

購入リンク： Amazonで見る(https://amazon.co.jp/dp/B0FRM75JJX)

備考： 数量限定のため、お早めにお求めください。

２. iPlay 70 Max Pro：大画面と5Gでどこでも快適、高コスパAI Androidタブレット

13インチの大画面と5G通信を備え、屋内・屋外を問わず、高速なインターネット接続と没入感のあるエンターテインメント体験を提供するAndroidタブレットです。GoogleのGemini AIにも対応し、AIアシスタントや生成系サービスもスムーズに利用できます。大画面での動画視聴やネットサーフィンを楽しむユーザー、高性能かつ高コスパを求める方にぴったりのモデルです。

【主な特長】

- 13インチ 2.5K大画面 & 8スピーカー立体音響： 迫力の映像と臨場感あふれる音響で、映画やゲームを存分に楽しめる。- 5G通信 & 高性能Unisoc S715チップ： アンツゥトゥールで約65万点の高性能を発揮。外出先でも高速で快適。- 大容量10,000mAhバッテリー & 33W PD急速充電： 長時間使用可能で、充電も素早い。- AI & 拡張性： Gemini AI対応。8GBメモリ、128GBストレージ（最大512GB microSD対応）、Android 15、PCモードOS 4.0Lを搭載。

【製品概要】

発売日： 2025年11月21日（水）11:00～

価格： 発売記念価格 29,999円（税込）

購入リンク： Amazonで見る(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FY4R19NY) 楽天で見る(https://item.rakuten.co.jp/alldocube/iplay70maxpro/)

大催期間中は人気既存モデルもお得！

2つの新製品の発売を記念し、ALLDOCUBEの人気既存モデルも特別価格でご提供します。

- コンパクトで人気の「iPlay 70 mini Pro」が驚きの 20,303円（税込）から- 高性能版「iPlay 70 mini Ultra」が 37,999円（税込）- 新登場の「iPlay 70E」が 17,999円（税込）

この機会にぜひ、ALLDOCUBEの進化した13インチ体験と、お求めやすい価格のスマートデバイスをご覧ください。

キャンペーンの詳細は、ALLDOCUBE公式ストアにてご確認ください。

Amazon公式ストア :https://www.amazon.co.jp/alldocube楽天市場公式ストア :https://www.rakuten.ne.jp/gold/alldocube/

ALLDOCUBE

ALLDOCUBEは、2004年に設立された中国発のテクノロジーブランドです。タブレットやノートPCを中心に、高品質で革新的な製品を提供し続けています。日本市場においても、その優れた性能とコストパフォーマンスで多くの支持を得ています。

最近の主な実績:

●2023年、2024年、「Amazon販売事業者アワード」受賞

●2023年12月、日本の有名雑誌「週刊SPA!」に紹介

●2024年2月、タイムズスクエアでの広告キャンペーンを実施



公式SNSアカウント・LINE登録のご案内

●X（旧Twitter）:https://x.com/AlldocubeJapan

●LINE：https://t.co/q6NA7qxpBN

●Facebook：https://www.facebook.com/alldocube

ALLDOCUBEの最新情報やキャンペーン情報は、公式TwitterとLINEで配信中！フォロー＆登録してお得な情報をチェックしよう！



お問い合わせ先

会社名: Shenzhen Alldocube Science and Technology Co., Ltd.

部署名: 海外マーケティング部

担当者: Olivia

メールアドレス: marketing@alldocube.com

電話番号: +86 13501907522

公式サイト: https://www.alldocube.com/jp