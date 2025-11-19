TechTrain、採用支援と人材育成を一体で強化する「年末大感謝キャンペーン」を開始― 年内申し込みに限り最大85%OFFの特別企画 ―

株式会社TechBowl

「テクノロジーを支える、全ての人のターミナルに。」を掲げるTechTrain（株式会社TechBowl、本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：小澤政生、以下「TechTrain」）は、技術人材の採用・育成を総合的に支援する「TechTrain」において、年末限定の「年末大感謝キャンペーン」を開始しました。

本キャンペーンでは、企業の人材戦略に直結する3つのプランを特別条件で提供します。

・即戦力爆速採用プラン：85％OFF

・生成AI徹底活用研修プラン：5万円相当の面談チケット特典

・新卒研修プラン：最大約85％OFF

DX推進・技術組織強化を進める企業に向け、採用コストの抑制と育成環境の整備を同時に支援する内容となっています。

■キャンペーン実施の背景

IT・AI領域の需要増加により、技術人材の採用・育成は企業の重要な経営課題となっています。

特に

・採用単価の高騰

・採用活動の長期化

・社内育成リソースの不足

・生成AI活用スキルを持つ人材の不足

といった課題が顕在化しており、採用と育成を一体的に進める体制づくりが求められています。

TechTrainでは、こうした状況に対応するため、ニーズの高い3サービスをお得に導入できる年末限定企画を用意しました。

■キャンペーン期間

・申込期限：2025年12月26日（金）19時まで

■サービスの詳細

No.1：エンジニア採用支援「即戦力爆速採用プラン」

●料金

通常価格：200万円（税抜）／5枠

→キャンペーン価格：30万円（税抜）／1枠

※成果報酬なし、1枠から利用可能

●内容

・ダイレクトスカウト＋人材紹介の長所を融合

・母集団形成からクロージングまで一気通貫で支援

・即戦力エンジニアの早期採用を目指す企業向け

No.2：生成AI人材育成「生成AI徹底活用研修プラン」

●特典

・現役ITプロ講師による「5万円相当の面談チケット」プレゼント

●研修概要

・約12時間のオンライン講義＋演習

・生成AIの基礎からChatGPT/Geminiの実践活用、プロンプト技術までを網羅

・日常業務で使えるレベルのAI活用スキルを習得

※助成金活用により費用負担を軽減できる場合があります。詳細はお問い合わせください。

No.3：IT・AI特化「新卒研修プラン」

●料金

・通常価格：3万円（税抜）／1人（1枠）

→キャンペーン価格：5,000円（税抜）／1人

※50枠以上のお申し込みで適用、最大85％OFF

●研修概要

・IT・AI時代のビジネス＆エンジニア人材を育成

・約30テーマの講座から自由に組み合わせ可能

・エンジニア／ビジネス職いずれにも対応

・配属先や業務内容に合わせたカスタム設計も可能

■ 担当者コメント

営業・マーケティング事業責任者 小原真也

今回の『年末大感謝キャンペーン』は、採用と育成を同時に進めたいという企業の声に応えて企画しました。特に生成AIの活用では、多くの企業が“どこから着手すべきか”という課題を抱えています。

TechTrainは、採用支援・AI研修・新卒研修を一つの流れで提供できる点が強みです。今回のキャンペーンを通じて、多くの企業にスムーズに導入いただき、来年度の組織づくりに役立てていただければと考えています。ぜひご検討ください。

キャンペーンの詳細はこちら :https://www.jicoo.com/t/Iay6iPBe4Klq/e/BKYsyLVObRj2本リンクからのお申し込みがキャンペーン対象となります。

⬛︎ TechTrain についてTechTrain

テクノロジーを支える、全ての人のターミナルに。

2019年5月にサービスを開始。全国各地のエンジニアにご利用いただき、ユーザー数12,000名を突破。経験豊富な160名を超えるITエンジニアが、メンターとして実務に基づいたアドバイスしています。

個人向け

TechTrain(https://service.techtrain.dev)

ITスキルを身につけたい方、IT業界でキャリアを構築したい方のために、成長機会と活躍機会を提供する学びとキャリアの支援プラットフォームサービスです。CxO、VPoX、シニアクラスのエンジニア・PM・デザイナーのメンターが150名以上在籍。プロダクト作りのプロたちのナレッジから作られた学びのコンテンツから、キャリア支援サービス、またそんな一流の人材とのメンタリングサービスを提供しています。

法人向け

TechTrain 企業研修(https://business.techtrain.dev)

エンジニア職の方はもちろん、営業、マーケティングなどさまざまな職種の方に向けたITスキル研修を提供するサービスです。

TechTrain 技術支援(https://business.techtrain.dev)

弁護士、社労士、主治医のように、経営者のITに関するお困りごとをいつでも相談できる、ITスペシャリスト。IT技術に深く精通した技術者たちが貴社の技術課題に “バンソウ” するDX支援サービスです。

TechTrain 採用支援(https://business.techtrain.dev)

エンジニアを採用したい組織の皆様を強力にご支援するサービスです。エンジニアに寄り添ってきたからこそできる、現場のエンジニアが「この人いいですね」と唸る採用を実現します。

TechTrain 学校支援(https://education.techtrain.dev)

大学、専門学校、高等専門学校を中心に、学校教育と並行してご利用いただく学習・就職支援サービスです。

株式会社 TechBowl

社 名 ： 株式会社TechBowl

代 表 ： 小澤 政生

設立日 ： 2018年10月

資本金 ： 100,000,000円 (資本準備金含む)

事業内容： インターネットサービス業

所在地 ： 東京都千代田区神田神保町2-32-5 神保町フロント4F

HP ： https://techbowl.co.jp/

お問い合わせ

本件についてのお問い合わせは以下のフォームでお受け付けしております。

また、Eメール（sales@techbowl.co.jp）でもお問い合わせいただけます。

サービスの紹介はこちらから :https://service.techtrain.dev/TechTrainについては、こちらからご確認ください。お問い合わせ先 :https://www.jicoo.com/t/Iay6iPBe4Klq/f/YH_web-ig7Le法人のお客様は、こちらからお問い合わせください。