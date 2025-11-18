「 LE SSERAFIM特別１面新聞」東京ドーム周辺で11月18、19日発売【スポーツ報知】
株式会社報知新聞社
スポーツ報知を発行する報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）は11月18、19日に東京ドームで開催される「2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT' ENCORE」東京ドーム公演にあわせ、 LE SSERAFIMメンバーのインタビューを１面に掲載した、特別１面新聞を東京ドーム周辺で販売します。１面以外は当日のスポーツ報知の紙面になります。
【販売個所】
１.GIANTS STORE BALLPARK TOKYO
２.セブンイレブン東京ドームシティミーツポート店
３.セブンイレブン文京後楽１丁目店
４.ローソン東京ドームホテル店
５.ローソン都営水道橋駅前店
６.ローソン本郷白山通店
メール pr1872@hochi.co.jp