「 LE SSERAFIM特別１面新聞」東京ドーム周辺で11月18、19日発売【スポーツ報知】

　スポーツ報知を発行する報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）は11月18、19日に東京ドームで開催される「2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT' ENCORE」東京ドーム公演にあわせ、 LE SSERAFIMメンバーのインタビューを１面に掲載した、特別１面新聞を東京ドーム周辺で販売します。１面以外は当日のスポーツ報知の紙面になります。




【販売個所】


１.GIANTS STORE BALLPARK TOKYO


２.セブンイレブン東京ドームシティミーツポート店


３.セブンイレブン文京後楽１丁目店


４.ローソン東京ドームホテル店


５.ローソン都営水道橋駅前店


６.ローソン本郷白山通店




