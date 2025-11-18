より良い未来につながるアクションやアイデアを表彰するアワードプログラム「SIW IMPACT」受賞アイデアが決定

アクシスコンサルティング株式会社

「あらゆる課題は、人で解決する。」をコーポレートステートメントとするアクシスコンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区/代表取締役社長 COO：伊藤 文隆）は、一般社団法人渋谷未来デザインが主催する「SOCIAL INNOVATION WEEK 2025（以下、SIW）」にパートナーとして参画しています。SIWは、多様なアイデアと社会の未来をつなぐ出会いの場を創出し、渋谷から新たな文化・産業を生み出すことを目指しています。このたび、より良い未来につながるアクションやアイデアを表彰するアワード「SIW IMPACT」のアイデアピッチ／審査会および各部門の授賞式が開催されました。

■本アワードプログラムでの当社の役割

「SIW IMPACT‐GOOD IDEA部門‐」 でアクシスコンサルティング賞に選ばれた「MEDIAVOLT」には、副賞として「社会実装支援のためのスポットコンサルティングサービス」を提供いたします。

ピッチ審査参加者と審査員

これまでは、最優秀賞およびアクシスコンサルティング賞を受賞したチームに対し、社会実装に向けた事業展開のためのスポットコンサルサービスを副賞として提供してきました。今回は、最終選考に進出したファイナリスト（全9チーム）を対象に、アイデアピッチで活用する資料のブラッシュアップ支援を希望者へ実施しました。社会的に意義のあるテーマを審査員に的確に伝えるため、資料の構成や見せ方、伝え方についてアドバイスを行いました。当社に登録しているコンサルタントは、資料作成スキルはもちろん、プレゼンテーションのストーリー展開やメッセージの訴求方法についても、コンサルタント時代に培った経験をもとにアドバイスを提供しました。

当社は「SIW IMPACT」から生まれた企画やクリエイティブアクションに対して、新しい価値の創造やアイデアの実現をサポートすると共に、今後も当社が目指す「すべての人が幸福に暮らし、活き活きと働ける社会の実現」に向けて、さまざまな取り組みをしてまいります。

＜GOOD IDEA部門 受賞プロジェクト＞

SIW IMPACT -GOOD IDEA- GRAND-PRIX／FUTURE DESIGN賞（未来を可能性でデザイン)

「渋谷肥料プロジェクト」坪沼 敬広さん

左）EVERY DAY IS THE DAY Creative Director / Co-CEO 佐藤 夏生さん、右）坪沼 敬広さん

＜受賞コメント＞

このたびはGRAND-PRIX/FUTURE DESIGN賞のダブル受賞をいただき、心より感謝申し上げます。渋谷肥料は2019年に、渋谷を「消費の終着点」から「新しい循環の出発点」にシフトできないか？という問いを掲げて誕生しました。これまで多くの皆さまにご支援・ご協力をいただく中で、渋谷からスタートした事業が現在はさまざまな都市や地域へと広がりを見せています。我々の掲げる"Beat Circulation"というミッションのもと、今回の受賞を励みにして、渋谷の皆さまと共に、チーム一丸となってさらに前進してまいります。

アクシスコンサルティング賞

「MEDIAVOLT」谷口 佳穂さん

＜授賞コメント＞

このたびは表彰いただき、誠にありがとうございます。

MEDIAVOLTは、企業の障がい者雇用義務と採用SNS運用ニーズを同時に解決するサービスです。障がい者人材を紹介するだけではなく、雇用後弊社オフィスから企業の採用SNSを運用するトータルサポートを実施し、企業の法定雇用率達成と採用力強化を両立します。

今回の受賞を励みに、「障がい者雇用＝即戦力採用」が常識となる社会の実現に向けて邁進してまいります。障がい者が専門スキルを習得し活躍できる環境を創出することで、社会保障依存度を削減し、持続可能な社会保障制度の構築に貢献します。障がい者雇用を企業の成長エンジンに変え、誰もが能力を発揮できる社会を目指します。

PLAY GROUND賞（新しい公共空間・公開空地の使い方）

「ATARAO Shibuya Lab.」 青木 望さん

左）株式会社Q0 代表取締役社長 林 千晶さん、右）青木 望さん

PLAY DIVERSITY賞（もっと楽しい多様性社会）

「ふるえる スポーツ観戦プロジェクト」 DJ TOSHIKIさん

左）渋谷未来デザイン コンサルタント 久保田 夏彦さん、右）DJ TOSHIKIさん

審査員からのコメント

EVERY DAY IS THE DAY Creative Director / Co-CEO 佐藤 夏生さん

受賞者の皆さまおめでとうございます。ピッチ参加者の皆さまもお疲れ様でした。まだ誰も気が付いていない、今の世の中にない、皆さんが気づいたもっと未来が明るくなるようなアイデアをピッチしていただきました。私が大事にしている言葉があります。アンガーイズギフト「Anger is GIFT」今日感じた悔しさを糧にどんどんブラッシュアップしていって良いものを創り上げていっていただけたら嬉しいです。皆さんのアイデアが世の中に広がっていくことを楽しみにしています。

■SIW IMPACT 実施概要

「GOOD IDEA」部門

募集期間：2025年7月25日（金）～8月31日（日）

最終審査：2025年10月31日（金）

審査方法：SIW会場での公開ピッチ審査

表彰：最優秀賞 100万円（社会実装費）/ 部門賞10万円 / PLAY GROUND賞 / PLAY DIVERSITY賞 / FUTURE DESIGN賞 / 副賞 アクシスコンサルティング スポットコンサルティング

公式サイト：https://social-innovation-week-shibuya.jp/impact-2025/

■一般社団法人渋谷未来デザイン（https://fds.or.jp/(https://fds.or.jp/)）について

渋谷未来デザインは、ダイバーシティとインクルージョンを基本に、渋谷に住む人、働く人、学ぶ人、訪れる人など、渋谷に集う多様な人々のアイデアや才能を、領域を越えて収集し、オープンイノベーションにより社会的課題の解決策と可能性をデザインする産官学民連携組織です。都市生活の新たな可能性として、渋谷から世界に向けて提示することで、渋谷区のみならず社会全体の持続発展につながることを目指しています。

■アクシスコンサルティング株式会社について

企業理念「人が活きる、人を活かす。」を軸に、あらゆる企業や組織の「課題解決と価値創造のパートナー」として、正社員採用、フリーコンサル、スポットコンサルなどを複合的にサービス展開しています。働く一人ひとりに柔軟な働き方や自律的なキャリア形成、活躍の場の広がりを提供すると同時に、コンサルタントなどのハイエンド人材の価値があらゆる組織でシェアされ、循環し続けてゆくような社会づくりを推進します。

設立：2002年4月

資本金：762百万円

業務内容：ハイエンド人材領域における人材紹介およびスキルシェアの複合サービスを提供するヒューマンキャピタル事業

従業員数：164名（2025年9月末現在）

拠点：東京本社、大阪オフィス

東京本社所在地：東京都千代田区麹町4-8 麹町クリスタルシティ6F（受付）

WEBサイト：https://axc-g.co.jp/