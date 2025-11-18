Salesforce、コマース向けAgentforceの国内提供開始を発表　自然な会話を通じて商品発見から購入完了までをAIエージェントがサポート

株式会社セールスフォース・ジャパン

株式会社セールスフォース・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役会長 兼 社長：小出 伸一、以下、Salesforce）は本日、AIエージェントとの自然な会話を通じて顧客の商品発見から購入完了までを支援する新機能コマース向けAgentforceの日本での提供開始を発表しました。

重要な理由：Salesforceが発表した最新レポート「消費財業界のインサイトレポート 第3版(https://www.salesforce.com/jp/resources/research-reports/consumer-goods-insights-report/?d=cta-body-promo-8)」によると、日本の消費財業界では、需要の変化や価格競争の激化などにより、45％の企業が利益を伴う成長の実現が難しいと回答しています。一方で、約9割の業界リーダーがAIエージェントを今後2年以内に競争に不可欠な存在と捉え、94％が売上拡大効果を見込むなど、AIを中核とした変革への期待が高まっています。このような市場環境の中で、企業は「どのチャネルでも一貫した購買体験を提供すること」と「効率的な顧客導線の構築」という課題に直面しています。

Salesforceは、これらの課題を解決するために自律型AIエージェントプラットフォーム「 Agentforce(https://www.salesforce.com/jp/agentforce/?d=cta-body-promo-8)」をコマース領域へ拡張し、その第一弾として「Guided Shopping for B2C Storefronts」の提供を開始します。Salesforceプラットフォーム上でネイティブに動作するAIエージェントが、顧客の目的や好みに合わせた商品提案を自動化し、パーソナライズされた購買体験を実現します。

Guided Shopping for B2C Storefronts

B2C Commerce上で動作するAIエージェントであり、顧客との自然な会話を通じて、商品発見から購入完了までのプロセスをサポートします。ブランドはこの機能を活用することで、Webサイトやモバイルアプリ上に店舗スタッフのようなAIエージェント接客体験を顧客に提供できます。

主な機能：

AIエージェントが顧客の要望や質問を理解して、最適な商品を提案します。チャット形式で商品の比較や詳細確認を行い、購入完了までをサポートします。顧客はページを離れることなく、チャット内で商品選定から購入まで完結できます。

● パーソナライズされた購買体験：会話の中で得られた情報（好み・用途・サイズなど）をもとに、AIエージェントが検索結果やレコメンドをリアルタイムで最適化。「何を探しているかわからない顧客」でも、自分に合った商品を簡単に見つけられます。

● チャット内でのスムーズな決済とサポート：Apple Pay／Google Pay（Adyen経由）に対応し、チャットを離れずに決済ができます。返品や配送などの問い合わせにもAIエージェントが即座に回答し、購入時の不安を解消します。

● マルチチャネル・グローバル対応：B2C Commerce Storefrontsだけでなく、モバイルアプリやWebメッセージングにも展開可能。多言語対応機能により、グローバルブランドも各市場ごとの購買体験を最適化できます。

Guided Shopping for B2C Storefrontsの導入により、企業はAIエージェントによるオンライン接客を自動化し、顧客が自然な会話の中で商品を発見・比較・購入できるようになります。これにより、購買率や平均注文額の向上、サポート業務の効率化、そして何よりチャネルを問わない一貫した購買体験の提供が可能になります。また、既存のSalesforce B2C Commerce環境に設定を追加するだけで導入できるため、短期間での展開も容易です。

Salesforceは、2024年10月にサービス向けAgentforce(https://www.salesforce.com/jp/news/press-releases/2024/10/18/agentforce-announcement-2/)、2025年3月にマーケティング向け Agentforce(https://www.salesforce.com/jp/news/press-releases/2025/03/25/agentforceformarketing-announcement/)、2025年4月にセールス向けAgentforce(https://www.salesforce.com/jp/news/press-releases/2025/04/03/agentforceforsales-announcement/)の国内提供を発表し、デジタル労働力を生み出すAIエージェントの提供を継続してきました。今後も、パートナー企業と協力しながらAIエージェントの円滑な導入と顧客の成功を支援してまいります。

提供時期：

● Agentforce for Commerceは本日より国内での提供を開始しています。

詳細情報：

● Agentforceの詳細は、こちら(https://www.salesforce.com/jp/agentforce/?d=cta-body-promo-8)。

● Agentforce Commerceの詳細は、こちら(https://www.salesforce.com/jp/commerce/?d=cta-body-promo-8)。

● Salesforce B2C Commerceの詳細は、こちら(https://www.salesforce.com/jp/commerce/b2c-ecommerce/?d=cta-body-promo-8)。

Salesforceについて

Salesforceは、あらゆる規模の企業がエージェンティックエンタープライズへと変革することを支援します。人とAIエージェント、アプリケーション、データを信頼性の高い単一のプラットフォームへ統合することで、これまでにない成長とイノベーションを実現します。詳細は salesforce.com/jp (http://salesforce.com/jp)をご覧ください。

Salesforceのコーポレートサイトにある「ニュース＆インサイト」では、日本向けの最新情報をご紹介しています。詳細は、salesforce.com/jp/news/ (http://salesforce.com/jp/news/)をご覧ください。

本プレスリリースやその他のプレスリリース、または公式に言及されている未提供のサービスや機能は現在利用できないものであり、予定通りに、または全く提供されない可能性があります。お客様は、現在利用可能な機能に基づいて購入をご判断くださいますようお願いいたします。