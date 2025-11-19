人事・総務向けシステム「MOT/HG」がバージョンアップ

株式会社バルテック

株式会社バルテック（本社：東京都新宿区）は、人事・総務向けシステム 「MOT/HG（モット・エイチジー）」をバージョンアップし、クラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」の内線設定を自社で行える機能を新たに追加いたしました。

これにより、組織変更や人事異動、新入社員の入社といった場面で、柔軟かつ迅速に内線設定を行うことが可能となります。

■ 新機能の概要

1.自社によるクラウド電話「MOT/TEL」の内線設定が可能に

MOT/HGの管理画面上で、内線番号の新規登録・編集・削除を自社内で実施できます。

人事異動や組織改編の際にも迅速に対応でき、運用コストの削減にもつながります。



2.権限設定機能の追加

内線設定を行える権限をどの社員に付与するか設定可能です。部署単位ではなく個別に権限を付与できるのでセキュリティを担保しつつ、運用業務を適切に分担できます。





3.二次元コードによるアプリ設定自動反映（従来機能）

社員は自身のアカウントでMOT/HGにログインすると、MOT/TELで利用するアプリ「MOT/Phone」の設定に必要な二次元コードが表示され、スマートフォンで読み取るだけでアプリ設定が完了します。

面倒な端末の初期設定業務を大幅に軽減できます。

■ 導入メリット

■ 今後の展開

- 柔軟で迅速な電話環境の構築：人事異動や組織変更に即時対応可能- 管理コストの削減：ベンダーへの設定依頼が不要- 運用体制の強化：権限設定により安全で効率的な管理が可能- アプリ設定の効率化：二次元コードで簡単にアプリ設定完了

株式会社バルテックは、今後も人事・総務部門の業務効率化とコミュニケーション環境の最適化を支援するため、

「MOT/HG」およびクラウド電話「MOT/TEL」の機能拡充を継続的に行ってまいります。

企業が自社で柔軟に管理・運用できる体制づくりをサポートし、働き方改革の推進に貢献してまいります。

■ 人事・総務向けシステム 「MOT/HG」とは

MOT/HG（モット エイチジー）は、 株式会社バルテック が提供する、人事・総務向けシステム です。

採用から退職までのプロセスを一元管理できるほか、社労士との連携機能も備え、管理業務のペーパーレス化・効率化を支援します。 特に、同社のクラウド電話サービス MOT/TEL と連動することで、社員の内線番号発行・変更などの手続きも一部統合されており、人事・総務業務と通信インフラ管理の統合的運用を実現します。

主な機能として、応募管理、面接日程調整、入社・退社・異動手続き、慶弔申請、各種申請・承認フロー、社労士への労務手続依頼、内線表・人事表の作成、社員情報の履歴管理、資産・車両・不動産管理といった多様な人事・総務業務をカバーします。

また、MOT/TELをご契約いただくと、すべてのプランにMOT/HGが 無料で付属 しており、追加費用なしで活用可能です。

■クラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」とは

クラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」は、インターネット経由で電話機能を提供するクラウド型の電話サービスです。

社員同士の内線や会社番号を使った外線も利用できます。従来の会社電話（ビジネスフォン）機能+テレワーク中の電話環境も構築、法人携帯も固定電話も不要になり、電話環境の構築費用の削減にもつながります。

企業の業務効率化と顧客対応の質向上をサポートするサービスとして利用されており、迷惑電話対策から社員の電話応対管理まで、幅広いニーズに応えています。

クラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」について詳しくは

https://www.mot-net.com/mottel (https://www.mot-net.com/mottel)

