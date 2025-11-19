【Ahrefs 独自調査】Google AI 検索で引用されるドメイン戦略の相違が判明！ AI Overviews と AI モードの引用傾向を徹底分析

Ahrefs pte. ltd.

調査実施日：2025 年 11 月 17 日

調査ツール：Ahrefs ブランドレーダー(https://ahrefs.com/ja/brand-radar)

調査対象：日本市場における AI Overviews 及び AI モードの引用ドメイン Top 1000

日本市場における 2 つの AI 検索システムの引用傾向を徹底分析

Ahrefs Pte. Ltd. が提供する SEO 分析を主軸とした、AI 可視化・競合分析・コンテンツ作成支援・ウェブ分析・SNS 投稿機能などのマーケターが必要な機能を網羅するマーケティング・オールインワンツールの「Ahrefs（エイチレフス）」は、AI 検索可視化ツールの「ブランドレーダー」(https://ahrefs.com/ja/brand-radar)を活用した調査結果を発表。

本調査は、 Ahrefs のブランドレーダー機能を用いて、日本市場における両システムのトップ 1000 引用ドメインの総引用回数を比較したもので、両システムの引用ロジックが「中程度の正の相関（相関係数 ＄r = 0.65＄ ）」を持ちながらも、それぞれ明確に異なる引用戦略を持っていることが明らかになりました。

▪️共通基盤から見える「 AI が最重要視する不変の評価軸」

AI Overviews と、AI モードの引用元ドメインをベン図で比較すると、共通項が約 50 % のみということが明確に分かる。調査結果サマリー 主要指標- 相関係数：0.65（中程度の正の相関）- 共通ドメイン：712（55.3%）- AI Overviews 独自：288（22.4%）- AI モード独自：288（22.4%）- 総引用回数：AI Overviews 約 597 万回、AI モード 約 693 万回 共通して重視されるドメイン

両システムは約 65% の部分で共通の評価基準を持っていることが推測できます。

1. 圧倒的な王者： YouTube を筆頭とする「動画ファースト」

日本市場における両システムで 1 位を獲得したのは www.youtube.com です。動画コンテンツは両システムで等しく最重要視されており、検索意図やクエリタイプを問わず、最も信頼される情報源となっています。

- YouTube（動画）- 両システムで 1 位- Wikipedia（百科事典）- note（ブログ/記事）- Yahoo! ニュース（ニュース）- マイベスト（商品レビュー）

2. 共通して重視される強力ドメイン：両システムが認める「信頼のトップ 69」

日本国内において、両システムのトップ 100 に共に入っているドメインは 69 個。これらは、 AI 検索時代における「両システムが認める不変の信頼できる情報源」と言えます。

共通して引用されるドメインの特徴：

・ コンテンツの網羅性

Wikipedia、Weblio、Kotobank など包括的な情報を提供単一トピックではなく幅広い分野をカバー

・ 更新頻度とリアルタイム性

ニュースサイト、天気予報サイト最新情報を常に提供

・ 専門性と信頼性

公式サイト（企業、政府機関）専門家監修のコンテンツ

・ ユーザー基盤の大きさ

大手プラットフォーム（YouTube、Amazon、楽天）多数のユーザーが利用する実績

・ 日本語コンテンツの質

日本語ネイティブによる自然な文章日本市場特有のニーズへの対応

▪️ 相違点から読み解く「 AI の二つの顔」：設計思想に基づく引用戦略の違い

共通基盤がある一方で、日本市場において約 45 % は独自のドメインであり、この相違こそが両システムの設計思想の違いを明確に示しています。このの差分にこそ、それぞれの AI が目指す情報の提供スタイルが反映されています。

AI Overviews の個性：専門性と信頼性最優先の「図書館モデル」

AI Overviews は、「定義型コンテンツの優位性」と「リスク回避の姿勢」が際立ちます。情報の正確性、権威性、信頼性（ E-E-A-T ）を最優先し、医療や教育など、ユーザーの人生に影響を与える YMYL 分野で圧倒的な強みを見せました。

AI Overviews が 3 倍以上引用するドメイン。専門性・権威性・信頼性で圧倒的優位。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/157671/table/17_1_72f1b048f2156c57306d16e630243289.jpg?v=202511190856 ]

AI モードの個性：多様性とリアルタイム性重視の「コンシェルジュモデル」

AI モードは、「ユーザー視点の尊重」と「商業的情報の充実」を重視し、リアルタイムで変動する情報や、多様な意見の提供に特化しています。これは、ユーザーの「何かを買いたい」「トレンドを知りたい」という探求心をサポートする姿勢の表れです。

AI モードが 3 倍以上引用するドメイン。EC・SNS・UGC 分野で圧倒的優位。[表2: https://prtimes.jp/data/corp/157671/table/17_2_a2a48e328ec79b7bb4ba72de76a8d6df.jpg?v=202511190856 ]

Ahrefs のコメント

「相関係数 0.65 という結果は、両システムが共通の基盤を持ちながらも、明確に異なる目的に最適化されていることを示しています。AI Overviews は医療や教育など YMYL（Your Money or Your Life）分野で専門性を重視し、AI モードは SNS や EC などリアルタイム性と多様性を重視する傾向が顕著です」

調査方法

調査ツール：Ahrefs ブランドレーダー(https://ahrefs.com/ja/brand-radar)

調査日：2025 年 11 月 17 日

対象：日本市場における AI Overviews / AI モードの引用ドメイン Top 1000

分析手法：ピアソンの積率相関係数、カテゴリー別比較分析

Ahrefs ブランドレーダーについて

Ahrefs ブランドレーダーは、AI 検索エンジンにおけるブランドの引用状況を追跡・分析できる機能です。AI Overviews、AI モード、ChatGPT などの AI 検索システムにおいて、自社や競合がどのように引用されているかをリアルタイムで把握できます。

