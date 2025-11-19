ブラックフライデー2025開催！Vedcpelのワイヤレスピンマイクが50%オフ - 期間限定特別セール

九洋洲 Joychou 株式会社

瞬時接続＆超軽量設計で、Vlogやインタビューに最適

2025年11月21日～12月1日まで、Vedcpelは人気のワイヤレスピンマイクを通常価格15,196円から50%オフの7,580円で提供するブラックフライデーキャンペーンを実施いたします。高音質・高機能・携帯性に優れたこのピンマイクは、Vlog撮影やオンライン会議、野外録音など幅広いシーンで活躍します。

高性能ワイヤレスでストレスフリーの録音体験

Vedcpelのワイヤレスピンマイクは、電源を入れると受信機とマイクが自動的に接続され、すぐに録音を開始できます。重量わずか14gの超軽量デザインにより、長時間の持ち運びや屋外での撮影も快適です。また360°全方向からの集音とノイズキャンセリングチップにより、クリアで臨場感のある音声を録音可能です。

多機能モードで録音効果を自由に調整

ノイズキャンセルモードとアコースティックモードをワンタッチで切替可能。屋内外の騒音環境でも最適な録音環境を簡単に設定できます。さらに48kHz/24bitの高音質フォーマットに対応しており、声の微細なニュアンスまで忠実に再現します。

安定した無線伝送と長時間バッテリー

最大50mの無線伝送に対応し、信号途切れや映像との同期遅延を心配することなく録音が可能です。1回の充電で最大8時間、付属の充電ケース使用で合計24時間の連続使用が可能。録音中にバッテリー切れの心配がなく、外出先でも安心して利用できます。

幅広いデバイスとシーンに対応

Lightningアダプタ付きで、iPhone、Android、iPad、PCなど幅広いデバイスで使用可能です。インタビュー、YouTube収録、音楽録音、Vlog撮影など、多様な用途に対応し、ユーザーの利便性を向上させます。

日本語サポートと1年間保証で安心

操作マニュアルは日本語対応で、1年間のメーカー保証も完備。購入後も安心してご利用いただけます。製品の使用方法や不明点については、日本語でのカスタマーサポートをご利用いただけます。

商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0F1YL82F4(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F1YL82F4)

担当：桜井 凛

メールアドレス：yonnie@joychouglobal.com