株式会社リベロエンジニア（本社：東京都渋谷区、代表取締役：金子周平、以下リベロエンジニア）は、2025年11月26日（水）に開催される第25回ビジネスフェア（主催：西武信用金庫）に、倉庫業務向けスマートグラスソリューション「Libero Sight™（リベロサイト）」を出展いたします。

Libero Sight™が叶える現場の業務効率化

日本の物流業界は、EC市場拡大による物流量増加と2024年問題への対応が喫緊の課題です。地域経済を支える物流・製造現場では、人手不足が深刻化する一方で、「高額な費用」や「IT担当者がいない現場での対応」といった、コスト面・心理面での高いハードルから、DXの最初の一歩を踏み出せずにいる企業が多く存在します。「Libero Sight™」（特許出願中）は、物流・倉庫・製造業における倉庫業務の効率化を支援するスマートグラス型のプロダクトです。こうした現場の声を基に開発され、導入の手間を含めた「お手軽さ」を追求した設計により、現場作業者の「ちょっとした不便」を解消し、DXを身近なものにします。スマートグラスを活用することで、現場の作業員が「特別な知識なく」「ハンズフリー」で直感的に作業を進められる仕組みを提供。現場に寄り添いながら、DXを"半歩”進める存在として、企業の生産性向上と働き方の変革に貢献します。

Libero Sight™の３つの特長

「Libero Sight™」は、大掛かりなシステム導入ではなく、現場の「ちょっとした不便」から解消します。【ハンズフリー作業】: 紙やタブレットを持たず、両手を使った安全かつ効率的な作業を実現します。【習熟度フリーナビゲーション】: スマートグラスのAR機能により、熟練者のノウハウがなくても、誰もが正確に棚まで辿り着けるよう視覚的にナビゲートします。【オーダーメイド対応】: 既製のシステムに現場を合わせるのではなく、貴社の既存の基幹システムや業務フローに合わせて柔軟にカスタマイズすることも可能です。

展示ブースの見どころと実機体験

当日は、IT知識を問わず、どなたでもその場でお試しいただける実機体験コーナーを設けます。スマートグラスを実際に装着し、「Libero Sight™」による入出庫作業の「簡単さ」と「正確さ」をぜひご体感ください。

現場の課題は、お気軽にご相談ください

また、スマートグラスを活用した教育支援や遠隔コミュニケーション支援、そしてDXの伴走支援についても、現場の課題に応じたご相談を承ります。地域企業の皆様が抱える「DXの壁」を取り払い、共に生産性向上を実現するための具体的なご提案をさせていただきます。

第25回ビジネスフェアについて

【開催展名】 第25回ビジネスフェア【会期】 2025年11月26日（水）10～17時【会場】 新宿住友ビル 三角広場 ［主催］西武信用金庫【ブース番号】B-47【公式サイト】https://www.seibubusinessfair.com/2025/

株式会社リベロエンジニアについて

株式会社リベロエンジニアは、「エンジニアをもっと自由に。」を理念に掲げ、システム開発、ITコンサルティング、エンジニア派遣、ゲーム開発事業、コンテンツ制作まで幅広いサービスを展開する総合IT企業です。システム開発や業務DX支援をはじめ、IoTデバイスやスマートグラスなど先端技術を活用したソリューション提供に強みを持っています。エンジニアには柔軟な働き方と高度なスキル発揮の場を提供し、多様なキャリア形成を支援しています。

【会社概要】

社名：株式会社リベロエンジニア本社所在地：〒150-0001東京都渋谷区神宮前6-35-3コープオリンピア1F JUNCTION Harajuku 008代表取締役：金子 周平事業内容：システム開発ITコンサルティングゲーム開発エンジニア派遣コンテンツ制作スマートグラスを用いた業務改善ソリューション「Libero Sight™」採用プラットフォーム「ENCOUNT」の運営設立： 2014年5月HP：https://libero-en.jp/LP：https://liberosight.jp/