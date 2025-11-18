「幸福と中毒」--誰もが共感する現代的テーマを“遊び”で描く

現代社会では、「好きなものを我慢できない」「快楽と節制のバランスを取る難しさ」という心理は多くの人に共通する感覚です。空創Labでは、この普遍的なテーマを“チョコレート”という親しみやすくも象徴的なモチーフを通してユーモラスかつ戦略的に表現しました。同サークルはこれまでにも、『王立魔術師養成学院～詠唱研究科～』や『はらぺこペンギン』など、独自の世界観と遊びやすさを融合した作品を制作してきました。今回の『チョコレートジャンキー』は、その創作スタイルを継承しつつも、「快楽の裏に潜むリスク」という心理的要素を加えた新しい試みです。

チョコレートジャンキーの特徴

6種類のゲームが詰まった“チョコレートのアソートパック”

https://forms.gle/pv5gsSA12w46K2BM9

『チョコレートジャンキー』の最大の特徴は、1つのDVDトールケースサイズのパッケージに6つのゲームが収録されている点にあります。どの作品もルールがシンプルで、『チョコレートジャンキー』は、1つのテーマでありながら 6種類のルールセット を同梱。まるでチョコレートの詰め合わせのように、異なる味わいのゲームを少しずつ楽しめる構成になっています。6つすべてを遊んで総合得点で競うも良し、一部のルールだけを集中的に遊ぶも良し！遊ぶたびに違う体験が得られる高いリプレイ性も魅力です。シンプルなルール設計なので、ゲーム慣れしていない人でも遊べます。旅行先やイベントなどでも気軽に持ち運べるのが魅力です。

シンプルなのに奥深い、口溶け良い軽いテンポ感！

1つのゲームは、1プレイ10～20分。ゲーム慣れしていない人でも遊べるように、シンプルながら意外と奥深いルールを採用しているので初心者から経験者まで幅広く楽しめます。

中毒性のあるポップなデザイン

チョコレートの甘さと危うさを両立させたアートワークで、視覚的にも楽しめるゲームに仕上げました。家族や友人へのギフトにもおすすめです。

収録されている6つのゲーム

これらの6つのゲームは、単体でも遊べる独立設計でありながら、共通するテーマ「幸福と中毒」によってひとつの世界観として統一されています。ポップでかわいらしいチョコレートのデザインに潜む“ビターな駆け引き”が、遊ぶほどにクセになる中毒性を生み出しています。

内容物一覧

今後の展望：ボードゲーム×チョコレート文化の融合へ

https://forms.gle/pv5gsSA12w46K2BM9

本作の発表をきっかけに、空創Labではボードゲーム関連企業だけでなく、チョコレートブランドやスイーツ関連企業とのコラボレーションにも意欲を示しています。普段ボードゲームに触れる機会が少ない層にもアプローチすることで、「チョコレート×ゲーム」という異業種コラボの可能性を広げたいと考えています。今後は、ボードゲーム愛好者に限らず、チョコレートを愛する一般消費者や製菓業界の関係者など、幅広い分野の人々との接点を生み出す展開を構想しています。ぜひ皆様のお声がけや取材、ご来場をお待ちしております！

概要

・商品名：チョコレートジャンキー（CHOCOLATE JUNKIE）・価格：2,000円（イベント価格）・発売日／販売日：2025年11月22日（土）・23日（日）・販売場所：ゲームマーケット2025秋（幕張メッセ展示ホール5／ブース番号：B-18）・開催時間：11月22日（土）11:00～18:00／11月23日（日）11:00～17:00・所在地：千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目1・ゲームマーケット公式サイト：https://gamemarket.jp・チョコレートジャンキー詳細情報：https://fic-lab.catalyst.tokyo/games/chocolate-jankie/・空創LabX（最新情報は主にこちら）：https://twitter.com/kumashiro501・オンライン販売URL：https://fic-lab.booth.pm/items/7640792

会社概要

・制作者（販売者）：空創Lab（CATALYST合同会社）・所在地：東京都新宿区新宿2-12-13 新宿アントレサロンビル2F・代表者：山川裕也・事業内容：ボードゲーム製作、ブランディング支援、デザイン制作・企業サイト：https://fic-lab.catalyst.tokyo/games/・X（旧Twitter）：https://twitter.com/kumashiro501・お問い合わせ先（メディア・一般共通）：https://fic-lab.catalyst.tokyo/contact/