“ Amazon ブラックフライデー”にSainellorが参加決定！最大52%オフ！

人気プロジェクターブランドSainellorは、11月21日（金）より開始される“Amazon ブラックフライデー先行セール”、“Amazon ブラックフライデー”に参加いたします。

電源不要で室内・屋外どこでも活躍する人気モデルが30日間最安値の23998円に、家庭用入门款は3999円で入手可能になるなど、破格の優遇が待っています。数量限定・期間限定のため、お早めにAmazon店舗でお求めください！

期間限定！3 大モデル総入れ替え割引、最大 52% オフ突破！

【いよいよ始まる“Amazon ブラックフライデー”】

”Amazon ブラックフライデー先行セール・ブラックフライデーセール”でSainellor製品が最大52％ OFFに

2025年は11月21日（水）から12月1日（月）まで開催される今年の”Amazon ブラックフライデー先行セール”、 ”Amazon ブラックフライデーセール”（先行セールは11月23日（日）まで）。

Sainellor では人気商品多数で最大 52% オフを実施！ 最新のバッテリー内蔵・電源不要プロジェクター製品もこの破格割引の対象に含まれ、今年秋最大のショッピングチャンスをお見逃しなく！

キャンペーン注目商品１.：バッテリー内蔵・電源不要プロジェクター30日間最安値 52%オフ突破！

■ 商品名：Sainellor バッテリ内蔵・アプリ利用可プロジェクター(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FX5493TS?th=1)

■ 元価格：49,999円 → ブラックフライデー特別価：23,998円（30日間最安値確定）+ 5% OFF

■割引価格：22798円

■ 核心魅力：

1. バッテリー内蔵で電源ケーブル不要！ 満充電で2時間動画再生・10時間音楽再生が可能で、キャンプやアウトドアパーティーはもちろん、室内でもコードレスで自由に使用🉑️

2. ネイティブ1080P高画質+WiFi6高速ミラーリング、明るい部屋でも鮮明な大画面を楽しめる30000LM高輝度

3. 自動台形補正+オートフォーカスで素人でも即戦力！ 1mで38インチ投影の省スペース設計

「電源不要で高画質なプロジェクターを探していたら、この価格は衝撃的です！

30日間最安値なので今が購入チャンスです」とアウトドア愛好者のユーザーから好評を博しています。

人気廉価モデル２.：家庭用超小型プロジェクター3999円でホームシアター完成！

■ 商品名：Sainellor 家庭用超小型プロジェクター(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F5W5JZ2D)

■ オリジナル価格：5,999円 → ブラックフライデー特別価：3,999円（約33%オフ）

■ 核心魅力：

1. 151×72mmの超小型サイズで持ち運び自由自在、270°回転で天井投影も簡単に実現

2. 電動台形補正+ズーム機能、リモコン一つで理想の画面を設定

3. IOS直結+HDMI/USB/AUX多端子対応、PSゲーム機やスピーカーとも連携可能

家族での映画鑑賞や子供の教育用途に最適な高性価比モデルで、「手頃な価格でこれだけの機能を持っているのはすごい」と家庭向けユーザーから支持を得ています。

Amazon のブラックフライデーの価格は今なら信じられないほどお得です、お見逃しなく!

機能充実モデル３.：Android TV搭載& Netflix内蔵プロジェクター 限定1000円オフ！

■ 商品名：Sainellor X5 Netflix内蔵プロジェクター(https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0DJS34YJ3?th=1)

■ 元価格：9,999円 → ブラックフライデー特別価：7,999円＋5％ off

■ 割引価格：7599円

■ 核心魅力：

1. 業界初！Netflix公式認証でスマホ不要で直接視聴、YouTube/Prime Videoも対応

2. 手のひらサイズの小型軽量设计でどこでも設置簡単、40W節電設計で電気代節約

3. 自動画面回転+多端子接続、家庭用・会議用・プレゼント用に活用可能

Sainellor X5はスマホ不要で直接人気VODアプリを視聴でき、手のひらサイズの小型設計と節電性能で家庭用・会議用に最適です。

オリジナル価格9999円が8999円に特別割引，手頃な価格で高品質な娯楽体験を入手できる好機！ 数量限定・先着順のため、お早めにお求めください！

ブラックフライデーキャンペーン概要

■対象商品：上記3種類のSainellorプロジェクター全ラインナップ

■ 販売元：Sainellor公式ショップ｜1年保証付き

■ 注意事項：

1. 数量限定のため、在庫がなくなり次第終了となります

2. 商品詳細および購入は各商品リンクよりお願いいたします

■ 購入リンク一覧

1. バッテリー内蔵・電源不要プロジェクター：

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FX5493TS

2. 家庭用超小型プロジェクター：

https://www.amazon.co.jp/dp/B0F5W5JZ2D

3. Android TV搭載プロジェクター：

https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0DJS34YJ3

今回のブラックフライデーは、Sainellor史上最大級の割引力度を実施しており、「高品質でリーズナブルなプロジェクターを更多のユーザーに届けたい」という理念から企画されました。

期間限定のため、お早めにAmazon店舗でお求めください！

詳細は各商品ページをご確認ください。

【Sainellorについて】

事業内容：高品質プロジェクターの開発・販売

理念：「テクノロジーで豊かな娯楽体験を提供」

（プレスリリースお問い合わせ：sainellorvip@gmail.com）

