＜開催報告＞bibinが韓国美容イベント『bibint～Autumn Special～』を東京都港区で開催！～次回イベントは2026年3月頃開催予定、出展企業様を募集中～
国内と韓国でインフルエンサーマーケティングを展開する株式会社bibin(本社：東京都港区、代表取締役：仲 大輔、以下 bibin)は、2025年11月1日(土)に9回目となる韓国美容イベント『bibint』を開催いたしました。( https://bibin.jp/koreanbeautyevent20251101 )
韓国美容イベント『bibint～Autumn Special～』
bibinが運営する韓国情報メディアbibinews( https://bibinews.jp/ )が厳選した“韓国コスメ・スキンケア”を特別体験できるイベントとして、商品の体験やサンプリングはもちろん、ワークショップや説明会の実施によって商品への興味関心・理解を深める特別な体験会を実施しました。
また、その後のPR投稿では「商品体験・理解・愛着」という“熱量”をbibinがプロデュースし、ギフティングだけでは体感できない魅力や想いにリアルな場を通して触れることで、ユーザー世代の共感を生む熱量のあるコンテンツと、インフルエンサーがロイヤル顧客となり商品の良さを“継続的”に拡散していく機会を創出いたします。
次回イベントは2026年3月ごろを予定しております。
出展企業様を募集中です。
【お問い合わせ】
Mail： contact@bibin.jp
■2025年11月1日(土)『bibint～Autumn Special～』イベント詳細
2025年11月1日(土)大手町プレイス ホール＆カンファレンス(東京都千代田区大手町二丁目3番1号 大手町プレイス(イーストタワー) 2F)にて開催。
当日は、インフルエンサー約240名以上が来場し、8つの韓国美容ブランドによるワークショップや説明会、またフォトスポットでのプロカメラマンによる撮影体験などをお楽しみいただきました。
また、韓国コスメ公式専用モール「bibin」ブースでは、3つの韓国美容ブランドの商品を展示、プレゼントを行いました。
〈イベント内容〉
▼商品を見つける(ブース展示)
1. 各ブランドがブースを出店。
2. bibinスタッフから全ブースの特徴や商品説明を受ける。
3. インフルエンサーが気になっているブースを選択し、スタッフから実際に説明を受ける。
▼商品を体験・理解する(ワークショップ・説明会)
4. ブースで実際に商品を体験する。
5. 実体験とスタッフの解説で商品を理解する。
6. メーカーの思いやストーリーまで聞くことで愛着が湧く。
▼商品を自分ごとにする(ギフティング)
7. 「特別な体験会」「実際に商品を体験」「自分で選んで説明を聞く」という過程を経て商品やメーカーに特別な感情を持つ。
8. 自宅でも使って日常使いに昇華する(ロイヤル顧客化)。
▼商品を紹介する(PR投稿)
9. 普段からSNSに投稿しているインフルエンサーなので、投稿のネタとして活用する。
10. 本当に良いと思っている商品だからこそ、熱意のある投稿が生まれる。
〈各ブース紹介〉
ISOIさま
Isntreeさま
Aidenlabさま
SAM'Uさま
FOODOLOGYさま
FULLYさま
ESTHER FORMULAさま
LANEIGEさま
bibinブース
■株式会社bibinについて
「“NOT JUDGING”日韓の懸け橋となる企業へ」
株式会社bibinは、日韓両国の人・文化・ビジネスを繋ぎ、世界に更なる価値を提供することをミッションとする、インフルエンサーマーケティングカンパニーです。
インフルエンサーギフティングやインフルエンサーキャスティングなど、インフルエンサーPRに専門特化したサービスを展開しています。
日本と韓国に拠点を持っていることを強みに、これまで500社を超える日韓の企業様やインフルエンサー様と共に成長してきました。
今後は、『日韓両国の発展を促進するリーディングカンパニーになり、世界に更なる価値を提供する』ことを目指し、挑戦を続けてまいります。
■会社概要
株式会社bibin(ビビン)
https://bibin.jp/
代表者 ： 代表取締役 仲 大輔
設立 ： 2020年10月
事業内容： SNSマーケティング事業
所在地 ： 日本本社(bibin co.,Ltd) 東京都港区赤坂2-14-5 Daiwa赤坂ビル6F
韓国支社(bibin korea co.,Ltd)
2nd floor - Room 75A 47 Gangnam-daero 112-gil,
Gangnam District, Seoul, Republic of Korea