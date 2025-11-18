株式会社ナレッジワーカー（所在地：神奈川県横浜市中区住吉町4-45-1 関内トーセイビル9F、代表取締役：中島靖文）は、2025年11月1日にフランチャイズ加盟希望者とフランチャイズ本部をマッチングするサイト「フランチャイズPIVOT」を正式にリリースしました。 同サイトは、長年の店舗出店プロデュース業で培ったノウハウを活かし、独立開業を目指す方々と加盟店舗を募集するフランチャイズ本部を効率的に繋ぐプラットフォームとして展開されています。

多様化するフランチャイズ市場と出店支援の新たなニーズ

近年、働き方の多様化や副業の普及により、フランチャイズ加盟を通じて独立・開業を目指す人が増加しています。一方で、フランチャイズ本部も新規加盟店の獲得に注力しており、双方を効率的に結び付けるプラットフォームの需要が高まっています。 ナレッジワーカーは、これまでの出店プロデュース事業において、物件仲介、内外装工事施工、資金調達などのサービスを提供してきました。主な取引先としてフランチャイズ本部や店舗出店者が多く、両者が集まるプラットフォームを構築することで、自社サービスをより多くの方に知っていただく機会を創出したいと考え、「フランチャイズPIVOT」の開発に至りました。 同社代表取締役の中島靖文氏は「サイトの基本機能であるFC本部と加盟検討者のマッチングを活用していただいた上で、さらに弊社のサービスを組み合わせることで、出店や成功の確率を高められればと考えております」と述べています。

「フランチャイズPIVOT」の3つの特長

① 店舗出店プロデュースのノウハウを活かした出店サポート

最大の特長は、運営会社であるナレッジワーカーが店舗出店プロデュース業を営んでいることを活かした出店サポート機能です。 フランチャイズ加盟を決めた後の「物件仲介」「内外装工事仲介」「資金調達」などの相談もサイトから簡単に問い合わせることができ、フランチャイズ選びから実際の出店までをワンストップで支援する体制が整いました。 独立・開業を検討する際、フランチャイズ選びだけでなく、その後の物件選びや資金計画も重要です。ナレッジワーカーのノウハウを活用することで、出店準備の課題を効率的に解決し、成功率を高めることが期待されます。

②圧倒的な低価格設定とお得なキャンペーン

フランチャイズ本部の掲載料は、通常1か月契約で100,000円/月、6か月契約で80,000円/月、12か月契約で50,000円/月と、他サイトよりも低価格に設定されています。 さらに、サイトオープンを記念して2026年11月30日までフランチャイズ本部の掲載料が無料となるキャンペーンを実施しています。 また、バナー広告掲載料（40,000円～120,000円/月）も初年度は75%オフ（1年契約で3か月分のみ負担）という破格の条件で提供されています。 ナレッジワーカーはメイン事業の契約によるマネタイズが見込めるため、サイト利用料を競合サイトよりも低く設定することが可能となりました。この価格戦略により、多くのフランチャイズ本部の参加を促し、利用者にとっても選択肢の多い魅力的なプラットフォームを実現しています。

③見やすいUIと簡単操作で最適なフランチャイズを検索

「フランチャイズPIVOT」は、見やすいユーザーインターフェースと細かな検索機能を備えており、利用者は業種、開業資金、エリア、特徴など複数の条件から自分に最適なフランチャイズを簡単に探すことができます。 資料請求や説明会申込みもスムーズに行えるよう設計されており、「月間ランキング」「飲食ランキング」「低投資での開業ランキング」など、様々な切り口で情報が整理されています。また、フランチャイズ本部による掲載記事の登録や編集をWeb画面上でプレビューを確認しながら簡単に行う事が可能となっており、大きな特徴の一つになっています。

「フランチャイズPIVOT」概要

名称：フランチャイズPIVOT 正式リリース日：2025年11月1日 URL：https://www.fc-pivot.com/ 価格： 1. FC本部掲載料：1か月100,000円/月、6か月80,000円/月、12か月50,000円/月※2026年11月30日まではキャンペーンにより無料2. バナー広告掲載料：40,000円～120,000円/月 ※初年度はキャンペーンにより75%OFF（1年契約で3か月分のみ請求） 一般向けお問い合わせ先：info@fc-pivot.com

会社概要

会社名：株式会社ナレッジワーカー 所在地：神奈川県横浜市中区住吉町4-45-1 関内トーセイビル9F 代表者：代表取締役 中島靖文 事業内容：店舗出店プロデュース（不動産仲介、設計施工、ファイナンスサポート）企業サイトURL：https://knowledgeworker.co.jp/ お問い合わせ先：045-334-8571

