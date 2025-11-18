マーケティング支援を行う株式会社メグダイ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：関川惠大）は、ビジネスに役立つマーケティングノウハウを発信するオウンドメディア「マーケ畑」を開設いたしました。当社が培ってきたオウンドメディア運用の実績とノウハウを公開し、企業のマーケティング力向上に貢献してまいります。

情報公開の背景

売上向上に課題を抱える企業の多くが、効果的なマーケティング手法の選択や実行に悩みを抱えているのが現状です。当社は、これまでオウンドメディア構築､サイト制作､SEO対策、広報戦略、多様なマーケティング領域での支援実績を積み重ねてまいりました。この度、売上向上を目指す企業の皆様にマーケティングの知識を知っていただくことで、ビジネスを加速させる支援をしたいと考え、当社の知見を集約したオウンドメディア「マーケ畑」を開設いたしました。実際の支援現場で培った具体的なノウハウを公開することで、多くの企業様のマーケティング活動に貢献できればと考えております。

そもそもオウンドメディアとは

オウンドメディアとは、企業が自社で保有・運営するメディアの総称です。具体的には、企業のブログ、情報発信サイト、会員向けコンテンツなどがあてはまります｡広告のように費用をかけて一時的に露出を増やすのではなく、良質なコンテンツを継続的に発信することで、顧客との長期的な関係構築を目指します。検索エンジンからの自然流入が期待できるため、中長期的には広告費を抑えながら安定的な集客が可能になるという特徴があります。

近年、多くの企業がオウンドメディアを活用したコンテンツマーケティングに注目しており、適切に運用することで企業のブランディング強化や購買促進に大きく貢献することができます｡

オウンドメディアの運用実績例のご紹介

当社が支援したクライアント企業のオウンドメディアの一例をご紹介します｡記事から商品ページへの自然な導線を設計した結果､購入数も増加しました。

アクセス数の推移

開設当初： 月間0PV9ヶ月後： 月間8,311PV

オウンドメディア概要

妊娠・出産・子育てという子育て世代をターゲットにしたオウンドメディアを構築。助産師、管理栄養士、看護師といった専門家による監修記事を中心に、産前産後のママパパが抱える具体的な悩みに応えるコンテンツを展開。

注力したポイント

検索エンジンに評価されるサイト構造の構築（内部SEO対策）と、外部サイトからの信頼獲得（外部SEO対策）を並行して実施。ユーザーが快適に閲覧できるページ速度の改善や、スマートフォンでの見やすさも徹底。公開後もアクセス解析データをもとに、ユーザーの行動パターンを分析。離脱が多いページの改善や、人気コンテンツの拡充を継続的に実施することで、安定的な成長を維持しています。

購入率を伸ばすコツ

当社がオウンドメディア運用で実践し、成果を上げてきた4つの重要なポイントをご紹介します。

1. ペルソナ設定

ペルソナとは、自社の商品やサービスを利用する典型的な顧客像を具体的に描いたものです。オウンドメディアで成果を出すには、「誰に向けて情報を発信するのか」を明確にすることが、すべての施策の起点となります。年齢、職業、収入、生活リズム、家族構成、抱えている課題、情報収集の方法など、実在する人物のように詳細な設定を行うことで、ユーザーに刺さるコンテンツを作成できます。

2. キーワード設定

効果的なキーワード設定の鍵は、SEOありきではなく、ユーザーのニーズから逆算して考えることです。「このターゲットは何に悩み、どんな言葉で検索するか」を起点に、「情報収集」「比較検討」「購入直前」といったフェーズごとに適切なキーワードを設計します。「BtoB 営業 断られる理由」「オウンドメディア 費用対効果」など、具体的で検索意図が明確なキーワードほど、購入率の高いユーザーを集められます。

3. クリエイティブの質

クリエイティブの質とは、記事、画像、動画などのコンテンツそのものの完成度と、ユーザーにとっての価値を指します。例えば画像クリエイティブにおいては、「人は文字を読まない」という前提に立つことが重要です。長文を避け、表や図解で視覚的に伝える、オリジナルの画像やインフォグラフィックを用意するなど、わかりやすさを追求することが読了率の向上につながります。自社で制作した独自性のあるビジュアルは、情報の理解を助けるだけでなく、ユーザーからの信頼感を獲得する重要な要素となります。

4. 回遊性を高める導線設計

ユーザーは1記事だけで購入を決めることはありません。サイトの至る所を見て回り、信頼性を総合的に判断します。逆に、記事を読み終えた後に行く場所がなければ、そのまま離脱してしまいます。重要なのは、見て回る障壁をなくし、自然にぐるぐるとサイト内を回遊してしまう設計です。

「マーケ畑」について

マーケティング業務やビジネスにおけるお役立ち情報を、当社が運営するオウンドメディア「マーケ畑」にて公開しております。「マーケ畑」では、オウンドメディア構築の記事以外にも、当社が現場で培ってきたマーケティングノウハウを幅広く取り扱っております。すべてのコンテンツは登録不要で閲覧できる記事として一部公開しており、理論や概念ではなく、当社のに基づく「明日から使える」具体的なノウハウを提供しております。その他にもマーケティング実務に役立つ記事を多数掲載しておりますので、ぜひご覧ください。

株式会社メグダイについて

株式会社メグダイは、デジタルマーケティングを行う企業です。クライアント企業は、飲食メーカーに限らず、保険会社、アパレル、IT系などと、幅広い実績を持つのが特徴。自社が「試食専門店」としてメディアに多数掲載された実績を活かし、サイト制作や記事制作、店舗での試食販促など一貫して行うことにより、企業のマーケティングを支援しています。

