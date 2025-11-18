¥Û¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥µ¥Ýー¥È ¡ß AZent(¥¢¥¼¥ó¥È)¡ß FOOD GROOVE JAPAN¤¬¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°·Ð±Ä»Ù±ç¤ò³«»Ï
¥Û¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥µ¥Ýー¥È(ÂåÉ½¡§ËÅç Âçµ±)¤Ï¡¢¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°·Ð±Ä¤ÎÈ¼Áö·¿Æ³Æþ»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼ÒAZent¡¢¤ª¤è¤Ó¡Ö¿©¡ß¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡×¤ÎÀìÌç²È½¸ÃÄ FOOD GROOVE JAPAN¤ÈÏ¢·È¤·¡¢´ë¶È¤ÎHR¥µ¥Ýー¥ÈÁ´ÈÌ(´ë¶È¸þ¤±¤Î¥ê¥È¥êー¥È¸¦½¤¡¦¼Ò°÷¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ë¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¸¦½¤¡¦¥Áー¥à¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à)¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢HR¶È³¦(´ë¶È¿Í»ö¡¦ÁíÌ³)¤Ë³×Ì¿¤òµ¯¤³¤·¡¢´ë¶È¼Ò°÷¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤ÎÈ¼Áö»Ù±ç(»öÁ°¥µー¥Ù¥¤¢ªÂÎ¸³Àß·×¢ª¼Â»Ü¢ª»ö¸å¥Õ¥©¥íー)¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤¿´ë¶ÈHR¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Û¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥µ¥Ýー¥ÈÂåÉ½¡¡ËÅç Âçµ±¡Û
¤³¤ì¤«¤é¤ÏÆ¯¤Êý²þ³×¤òÄ¶¤¨¤Æ¡ÖµÙ¤ßÊý³×Ì¿¡×¤¬É¬Í×¡£µÙÆü¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥á¥ó¥¿¥ë¤äÂÎ¤òµÙÂ©¤ËÆ³¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤³¤½À¸»ºÀ¤Ï¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£À¸»ºÀ¤ÎºÇÂç¤ÎÁË³²Í×°ø¤Ï¶ÈÌ³ÎÌ¤Ç¤âÆâÍÆ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤òµ¯°ø¤È¤¹¤ë¿¦¾ì¤Î¥¹¥È¥ì¥¹Ì¢±ä¡¢¥È¥é¥Ö¥ëÂ¿È¯¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¹½Â¤¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤É¤ì¤À¤±À©ÅÙ¤òÀ°¤¨¤Æ¤â´ë¶È¤ÏÈèÊÀ¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½º£¡¢¥ê¥È¥êー¥È¸¦½¤(ÂÎ¸³·¿¤Î´ë¶È¸¦½¤)¤Î½ÅÍ×À¤ò¼Ò²ñ¤ËÄó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¿´¤È¿ÈÂÎ¤òÀ°¤¨¤ë¡ÈµÙ¤ßÊý¡É¤ò´ë¶È¤¬ËÜµ¤¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¿¦¾ì¤òÊÑ¤¨¤ëÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒAZent ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Ìø¾Â ·½Í¤¡Û
ÂÎ¸³¤¬¹ÔÆ°¤òÊÑ¤¨¡¢¹ÔÆ°¤¬À®²Ì¤òÊÑ¤¨¤Þ¤¹¡£AZent¤Ï¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°·Ð±Ä¤ÎOS¤òÀ°¤¨¤ëÈ¼Áö¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÅç¤µ¤ó¤äFOOD GROOVE JAPAN¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¡Ö´¶¤¸¤ë¢ª³Ø¤Ö¢ª¤¦¤´¤¯¡×¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¡¢¸½¾ì¤ÇÂ³¤¯»ÅÁÈ¤ß¤Þ¤ÇÀß·×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥µ¥ó¥×¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¡Û¢¨²¼µ¤Ï°ìÎã¡¢´ðËÜ¡¢¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈ¼Áö¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
1. ·Ð±ÄÁØ¸þ¤±
¥Ñー¥Ñ¥¹ºîÀ®¥ê¥È¥êー¥È(1Çñ2Æü) »³Ãæ¤Ç¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¼ÂÁ©¡¢Ê²¤²Ð¤ò°Ï¤ß¤Ê¤¬¤é¤Î¥À¥¤¥¢¥íー¥°(ËÜ²»¤Ç¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÂÐÏÃ)¼¡Ç¯ÅÙMVV¡¦½ÅÅÀKPI¹ç°Õ¤Î¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥È(²ñµÄ¤Î»Ê²ñ¿Ê¹Ô¤â¤ªÇ¤¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡ª)¢¨¥Ñー¥Ñ¥¹(¼Ò²ñÅª°ÕµÁ¡áÀ¤¤Î¤¿¤á¡¢¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡©¤ò¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤ë)
2. ¼¡À¤Âå¥êー¥Àー°éÀ®
¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡ß¥Áー¥à¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¸¦½¤(È¾Æü～1Æü) ²°³°¤Ç¤Î¥ê¥È¥êー¥È¥×¥í¥°¥é¥à(¿¹ÎÓÍá¤ä¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¡¢»³Ãæ¤Ç¤Î¥¦¥©ー¥¯¥é¥êー¤Ê¤É)¤Ç¡¢ÎÉ¹¥¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¾úÀ®¤¹¤ë¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤â·ó¤Í¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¡£
3. Á´¼Ò¿»Æ©
¥ª¥ó¥µ¥¤¥È¼ÒÆâ¥ê¥È¥êー¥È(È¾Æü～1Æü) ¹Ù³°¤Ë½Ð¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¼è¤ì¤Ê¤¤´ë¶È¤Ë¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é½ÐÄ¥¤ÇË¬Ìä¡¢¹ÖµÁ½Å»ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¿ÈÂÎ³èÆ°¤òÈ¼¤¦¡×¸¦½¤¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ÆµÛË¡¡ß´ÊÃ±¤Ê¥è¥¬¡ßÈ¯¹Ú·Ú¿©¤Î¥é¥ó¥Á¤Ê¤É¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¼ÂÂÎ¸³¤òÈ¼¤¤¡¢ºÂ³Ø¹ÖµÁ½Å»ë¤Î¡ÖÍâÆü¤Ë¤ÏËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤è¤¦¤Ê´ë¶È¸¦½¤¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¡¢ÂÎ¸³¤òÈ¼¤¦ÂÎ¸³¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤Î·ìÆù¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê´ë¶È¸¦½¤¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ³Æþ¥Õ¥íー¡Û
1. ÁêÃÌ¡¦¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°(ÌµÎÁ)¡§·Ð±Ä/¿Í»ö¤ÎÌÜÅª¡¦À©Ìó¡¦À®¸ù»ØÉ¸¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£
2. Àß·×¡§¾ì½ê(¶á¹Ù/¼«Á³/¸ÅÌ±²È/²¹Àô)¡¢ÃÏ°è¤Î¿©¡¢¥Ëー¥º¤Î±è¤Ã¤¿²ÝÂê²ò·è·¿¤Î¥ê¥È¥êー¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡¢³Ø¤Ó¤Î¹½À®¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
3. ¼Â»Ü¡§¥ê¥È¥êー¥È¤ÎÀìÌç²È(ËÅç)¿©¤ÎÀìÌç²È(FOOD GROOVE JAPAN)¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³ー¥Á¿Ø(AZent)¤¬°ÂÁ´¤È¸ú²Ì¤òÃ´ÊÝ¤·¤Þ¤¹¡£
4. ÄêÃå¡§»ö¸å1on1¡¦¸¦½¤¡¦À©ÅÙÏ¢Æ°¡¢¸ú²ÌÂ¬Äê(´õË¾¤Ë±þ¤¸¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¡¡¥°¥µー¥Ù¥¤)¤Ç¡¢°ì²áÀ¤Î¡¢¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ë°ìÈÌÅª¤Ê´ë¶È¸¦½¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¡¢ÃæÄ¹´ü¤Ê¼Ò°÷¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤È¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°(¥¹¥È¥ì¥¹¥±¥¢¤äÎÉ¹¥¤Ê¼ÒÆâ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢¤è¤êÎÉ¤¤µÙ¤ßÊý¤Ê¤É)¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÁÛÄê¤¹¤ë¸ú²Ì¡Û
¡¦ÈèÏ«¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤Î²Ä»ë²½¤È¡¢¶ñÂÎÅª²óÉüÊýË¡(µÙ¤ßÊý³×Ì¿¡ª)¤ÎÄó°Æ¢ª½¸Ãæ¡¦ÁÏÂ¤À¤Î²óÉü
¡¦ºÂ³Ø¹ÖµÁ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¡ÖÂÎ¸³·¿´ë¶È¸¦½¤¡×¤Ë¤è¤ë¡¢½¾¶È°÷Æ±»Î¡¢·Ð±Ä¼Ô¤È½¾¶È°÷¡¢´ÉÍý¿¦¤ÈÉô²¼¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤È¿®Íê¤ÎºÆ¹½ÃÛ¢ªÎ¥¿¦Î¨¡¦¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥ÈKPI¤Î²þÁ±
¡¦¿·¤·¤¤Æ¯¤Êý¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¤Îµ¤¤Å¤¢ª¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°·¿¤Î´ë¶È¸¦½¤¢ªÃ»´ü¤ÎÀ¸»ºÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ÍÀ¸Á´ÈÌ¡¢¼Ò²ñÀ¸³èÁ´ÂÎ¤Ç¥Èー¥¿¥ë¤Ç¹Í¤¨¤¿À¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¡£
¤Þ¤º¤Ï¸æ¼Ò¤ÎÊú¤¨¤ë²ÝÂê¤«¤é¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤
¡ÚËÅçÂçµ±¥á¥Ã¥»ー¥¸¡Û
¥ê¥È¥êー¥È¤Ïº£¡¢Âè3¤Î¥Õ¥§ー¥º¤Ë¤¢¤ë¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1ÃÊ³¬ÌÜ¤Ï½¤ÍÜ²ñ¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤Ê¥ê¥È¥êー¥È¡¢2ÃÊ³¬ÌÜ¤Ï½ÉÇñ»ÜÀß¤Ê¤É¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë°ìÈÌ²½¤·¤¿Ìþ¤·¤Î¥ê¥È¥êー¥È¡£
¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï¥ê¥È¥êー¥È¤òÎ¹Àè¤Ç¤Î¡ÖÌþ¤·¡×¤ä¡ÖÂÎ¸³¡×¤ËÎ±¤á¤º¡£Æü¾ï¤ÎÆ¯¤Êý¤äÀ¸¤Êý¡¢´ë¶È¤ÎHR(¿Í»ö¡¦ÁíÌ³)¤Ê¤É¤Î»ÅÁÈ¤ß¤½¤Î¤â¤Î¤ØÁÈ¤ß¹þ¤à3ÃÊ³¬ÌÜ¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢¶µ°é¡¢´ë¶È¡¢¶µ°é¡¢¹ÔÀ¯¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾å¼ê¤ËµÙ¤àÎÏ¤ò¼Ò²ñ¤ÎÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤ë(µÙ¤ßÊý³×Ì¿)¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥µ¥Ýー¥È¤ÎËÅçÂçµ±¤Ç¤¹¡£
¥ê¥È¥êー¥È»ö¶È¡¿¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥Äー¥ê¥º¥à³«È¯¡¿¼«Á³ÂÎ¸³¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¿Ãø½ñ¡Ö¥ê¥È¥êー¥ÈµÙÍÜ½Ñ¡×¤ÏAmazon kindle¤Ç2025.4.9～10Æü¤Ë¥«¥Æ¥´¥êーÊÌ1°Ì)
¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°·Ð±Ä¤ÎÈ¼Áö·¿Æ³Æþ(¹¬Ê¡ÅÙ¡¦¥Ñー¥Ñ¥¹¿ÇÃÇ¡¢¸¦½¤¡¢1on1¡¢À©ÅÙÀß·×¡¢SaaS¡ÖCORE¡×¡ÖWellpon¡× Åù)
°ì¼¡»º¶È¤È´ë¶È¤ò¤Ä¤Ê¤°¡Ö¿©¡ß¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡×´ë²è¡¦ÂÎ¸³³«È¯¡¦Ä´Ã£¥×¥í¥Ç¥åー¥¹
