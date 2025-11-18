洲本市で小ロット缶詰事業を手掛けるアイナス、東洋製罐製食品缶対応の缶巻締機を12月1日より販売開始
兵庫県洲本市で小ロット缶詰製造機器の販売・レンタルを行うWebサイト「缶詰LABO」を運営する株式会社アイナス(代表取締役：大内晋)は、東洋製罐製の食品缶に合わせて仕様変更した新型缶巻締機の販売を、2025年12月1日より開始いたします。
缶巻締機
2019年より小ロット缶詰製造に対応する缶巻締機と殺菌調理釜の取り扱いを開始。さらに2022年にはオリジナル缶巻締機を販売開始しました。今回の新型機は、東洋製罐製食品缶に対応し、製造した缶詰は東洋製罐による検査を受け、問題がない場合に販売可能となるため、安心・安全な缶詰製造と、商品化までの体制を実現します。
また、製造機器の販売・レンタルだけでなく、お客様自身で実機を使用しての試作ができる場所の提供や、製造した缶詰の商品化に向けたサポートも行っています。さらに、複数台の自販機を設置する「自販機BASE」を全国で展開しており、製造した缶詰を買い取り、自販機で販売するビジネスモデルも新たに開始しました。製造から販売までを一貫して支援することで、地域企業や個人事業者の新しいチャレンジを後押しします。
▼缶詰LABO WEBサイトのご案内
小ロット缶詰製造機器やサービスの詳細は、下記WEBサイトをご覧ください。
https://www.kanzume-kakou.com/
対応缶3種類 平3・5・6号缶
殺菌調理釜(左：達人釜・右：レトルト軒)
自販機BASE
■販売開始日
新型缶巻締機は、2025年12月1日より正式に販売を開始いたします。
製品仕様は11月25日にHPにて公開予定です。
■展示会出展情報
FABEX関西2025
場所 ：インテックス大阪1・2号館 大阪府大阪市住之江区南港北1丁目5-102
日時 ：2025年11月26日(水)～28日(金)10:00～17:00
小間番号：2M-16
出展内容はこちらをご確認ください。
https://www.kanzume-kakou.com/fabex-kansai-2025/
■会社概要
商号 ： 株式会社アイナス
代表者 ： 代表取締役 大内 晋
所在地 ： 〒656-0003 兵庫県洲本市中川原町三木田729-4
設立 ： 1991年7月
事業内容： 厨房機器、空調機器、自販機販売レンタル、缶詰事業
資本金 ： 1,000万円
URL ： https://ainas.co.jp/
【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】
株式会社アイナス お客様相談窓口
TEL ： 0799-28-1112
お問い合せフォーム： https://ainas.co.jp/contact/