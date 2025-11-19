Haruulala organic 「プレミアムスリーパー」がキッズデザイン賞を受賞しました

Sunday Morning Factory株式会社

バングラデシュの児童労働問題の解決に取り組むSunday Morning Factory株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役：中村将人）が展開する、オーガニックコットンのベビー服・子ども服および出産祝いギフトブランド「Haruulala organic（ハルウララ オーガニック）」が企画・製造する「プレミアムスリーパー」が、2025年度「キッズデザイン賞」を受賞いたしました。受賞部門は「子どもたちを産み育てやすいデザイン部門」です。

キッズデザイン賞は、子どもや子育てに関わるすべての人々に向けて、安全性・創造性・未来を育む力を兼ね備えた優れたデザインを顕彰する制度です。今回の受賞は、Haruulala organicが大切にしてきた「子どもの未来を彩る」という理念、そして日々の子育てに寄り添う製品づくりの姿勢が評価されたものと受け止めております。

■ プレミアムスリーパー開発の背景とこだわり

赤ちゃんの眠りには、「寝冷え」「掛け布団のずれ」「肌への刺激」など、お母さん・お父さんが日々悩む課題がつきものです。Haruulalaでは、赤ちゃんが安心して眠り、お母さん・お父さんも心穏やかに子育てできるよう、独自設計を追求しました。

●オーガニックコットン100％のやさしさと心地よさ

通気性と吸水性が良く、一日中さらりと快適に。

肌に触れる裏面にはガーゼパイル生地を使用し、汗の吸水性をアップしております。

デリケートな赤ちゃんの肌を、やさしく包み込む仕立てです。

●股下ボタンがスリーパーのズレをしっかり防止。

海外ではSIDS（乳幼児突然死症候群）の予防のため、スリーパーの使用が義務化されている託児所もあります。Haruulala organicのスリーパーは股ボタンで、寝ている間に、はだけて顔にかかる心配がなく、お母さん・お父さんも安心してお休みいただけます。

●睡眠の質を見据えたやさしい設計

寝ている間も足をよく動かす赤ちゃんのために、前裾を後ろより広めにデザイン。

可動域をしっかり確保することで、赤ちゃんの快適な眠りをサポートします。

■ ご家庭と産院で選ばれています

Haruulala organicのスリーパーは、産院での採用実績をはじめ、出産祝いとしても多くのご家庭に選ばれています。

ご利用者さまからは「肌触りが良く、赤ちゃんがぐっすり眠れる」との声を多数いただいています。

このスリーパーは、単なる育児用品ではなく“赤ちゃんの安心した眠り”と“保護者の心のゆとり”を同時に支える存在として、多くのご家庭の暮らしに寄り添ってきました。

■ 子どもを中心に考えたものづくり

今回の受賞は、デザイン性や機能性だけでなく、Haruulala organicが一貫して大切にしてきた「子どもを中心に考えるものづくり」そのものを評価いただいたものです。

私たちは、バングラデシュ自社工場での生産を通じて持続可能な社会を目指し、オーガニック素材による安心・安全な製品づくりを行っています。

これからも「贈る人・贈られる人・つくる人」が幸せを分かち合える循環を大切にしながら、子どもたちの健やかな成長と、ご家族の笑顔を支えるブランドであり続けます。

代表：中村将人コメント

「子どもの未来を彩る」という理念のもと、Haruulalaでは“デザインのやさしさ”と“社会へのやさしさ”を両立した製品づくりを大切にしています。

今回の受賞は、見た目の可愛らしさだけでなく、日々の子育てを少しでも楽に、そして笑顔で過ごしていただきたいという私たちの想いを形にした結果だと感じています。

このスリーパーを通じて、赤ちゃんが安心して眠り、ご家族が心からほっとできる時間が増えることを願っています。

Haruulala organicについて

Haruulala organicは、オーガニックコットンを使用したベビー・こども服と出産ギフトを提供するブランドです。赤ちゃんの肌に優しい素材と可愛らしいデザインを追求し、環境にも配慮した製品作りを行っています。

2017年にバングラデシュの児童労働をなくすために設立され、現地に自社のアパレル工場を建て、貧困家庭の親たちに安定した雇用を提供することで、子どもたちが働かないで済む環境作りに取り組んでいます。また、オーガニックコットンの使用に加え、自社工場の太陽光発電への切り替えや植林による二酸化炭素の回収など、環境負荷を最小限に抑えた生産にも努めています。

■フジテレビ「フューチャーランナーズ」にて、

Sunday Morning Factory株式会社の取り組みについて特集いただきました。

下記リンクからご視聴いただけます。

https://www.fujitv.co.jp/futurerunners/archive_330.html

Sunday Morning Factory株式会社概要

会社名：Sunday Morning Factory株式会社

設立：2017年3月

代表者：代表取締役社長 中村将人

所在地：福岡県福岡市東区多の津4-14-1

事業内容：ベビー服の製造・販売

企業ホームページ：https://sundaymorning-f.com

ブランドサイト：https://haruulala.life

Instagram：https://www.instagram.com/haruulala_organic

お問い合わせ先

メール：info@sundaymorning-f.com