Unity と Epic Games 、オープンで相互運用可能なゲームの未来を共に推進

ゲームやインタラクティブな体験の構築と成長のための世界をリードするプラットフォームである Unity [NYSE:U] と Epic Games は本日、Unityで開発されたゲームを『フォートナイト』に展開するための協業を発表しました。これによりプレイヤーと開発者双方にさらなる機会と価値が提供されます。開発者は、世界で5億以上の登録アカウントを誇る最大級のゲームエコシステムである『フォートナイト』に Unity で開発したゲームを公開し、フォートナイト クリエイターコミュニティ(https://www.fortnite.com/news/fortnite-developers-will-soon-be-able-to-sell-in-game-items)に参加できるようになります。

また、本日開催された Unity の年次開発者会議「Unite」において、Unity は自社のクロスプラットフォーム・コマースプラットフォーム(https://unity3d.jp/news/unity-crossplatform-commerce-management/)が Unreal Engine をサポートすることも発表しました。これにより Unreal の開発者は、PC、モバイル、ウェブを横断するデジタルカタログや決済プロバイダーから、ウェブショップの管理まで、より多くの選択肢を持つことができます。価格設定、プロモーション、ライブ運営の管理も Unreal Engine 上で可能となり、来年初頭に提供開始予定です。

Unity 社長兼 CEO マット・ブロンバーグは以下のように述べています。

「世界中のゲーム開発者により多くの機会を創出するために Epic Games とパートナーシップを組めることを嬉しく思います。選択肢とオープンなシステムは、ゲームエコシステム全体の成長を促します。」

Epic Games 創業者兼 CEO ティム・スウィーニーは以下のように述べています。

「ウェブの黎明期と同様に、企業はオープンなメタバースを相互運用性と公平性を備えた形で構築するために協力し合う必要があると考えています。Unityと共に、開発者が楽しいゲームを作り、より大きなオーディエンスに届け、成功を収められるよう支援します。」

このパートナーシップや製品の提供時期に関する追加情報は来年発表される予定です。

Unite は、1,500名以上の開発者に技術セッション、ネットワーキング、実践的な学びの場を提供しています。本日の基調講演は現地時間午前10時（中央ヨーロッパ時間）よりライブ配信(https://on.unity.com/Unite2025Live)され、録画は後日Unityの公式YouTubeチャンネルで公開されます。

Unity について

Unity [NYSE: U] は、モバイル、PC、コンソールから拡張現実(XR)まで、すべての主要なプラットフォームでゲームやインタラクティブな体験を創造、販売、成長させるための一連のツールを提供しています。詳細は unity.com/ja をご覧ください。



※Unityおよび関連の製品名はUnity Technologiesまたはその子会社の商標です。

将来の見通しに関する記述

本プレスリリースには、連邦証券法で定義される「将来の見通しに関する記述」、特に Unity の計画、戦略、目的に関するものが含まれています。「信じる」、「可能性がある」、「するだろう」、「見積もる」、「継続する」、「意図する」、「期待する」、「計画する」、「予測する」、およびそれらに類似する表現は、将来の見通しに関する記述を特定することを意図しています。この将来の見通しに関する記述は、リスク、不確実性、および想定により影響を受けます。リスクが現実になった場合、または想定事項が誤っていたことが判明した場合、実際の結果は、将来の見通しに関する記述に暗示される結果とは大きく異なる可能性があります。Unity の業績に影響を及ぼす可能性のあるこれらのリスク、およびその他のリスクに関する詳細情報は、Unity が米国証券取引委員会（SEC）に提出した報告書に記載されており、その内容は Unity の投資家情報ウェブサイトで閲覧できます。本リリースに記載されている内容は、本リリースの日付時点のものであり、Unity は、法律で義務付けられている場合を除き、本リリースの日付以降、将来予想に関する記述を更新する義務を負うものではなく、現時点で更新する予定もありません。

Epicについて

Epic Gamesは、1991年にCEOのティム・スウィーニーによって設立されたアメリカの会社です。 ノースカロライナ州ケーリー市に本社を構えています。 Epicはインタラクティブなエンターテインメントを牽引し、3Dエンジンテクノロジーを提供する企業です。

Epicは、世界最大級のゲームおよびエコシステムのひとつである『フォートナイト』を運営しています。『フォートナイト』、『Fall Guys』、『ロケットリーグ』、Epic Games Storeを通じて、また、世界トップレベルのゲームの数々を原動力として支えるUnreal Engineを開発し、映画やテレビ、配信やライブイベント、建築、自動車、シミュレーションなどの業界でも採用されています。 Epicは、『フォートナイト』、Unreal Engine、Epic Games Store、Fab、Epic Online Servicesを通じて、開発者やクリエイターがゲームやその他のコンテンツを構築、配信、運営するためのエンドツーエンドのデジタルエコシステムを提供しています。

※このプレスリリースは、2025年11月19日配信の英語版のプレスリリースを日本語に翻訳したものです。

