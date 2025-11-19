【New Model】新世代ミニベロ『MASHUP（マッシュアップ）』が、TernのROJI BIKESより販売開始！！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334813&id=bodyimage1】
Ternのセカンドライン「ROJI BIKES」より、発表以来多くのお問い合わせをいただいておりました、新世代ミニベロ『MASHUP（マッシュアップ）』が、ついに2025年11月19日より販売開始です！
これまでのミニベロの概念を覆す、無骨ながらも洗練されたスタイルを持つこの一台。
これまでにないデザイン性と、安定感のある軽快な走行性能。乗るたびにその魅力が増していく、そんなこだわりを詰め込んだ「MASHUP」を是非お楽しみください。
▼詳細はこちらをチェック！
https://shifta.jp/tern/news-archive/detail/865/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334813&id=bodyimage2】
配信元企業：株式会社アキボウ
Ternのセカンドライン「ROJI BIKES」より、発表以来多くのお問い合わせをいただいておりました、新世代ミニベロ『MASHUP（マッシュアップ）』が、ついに2025年11月19日より販売開始です！
これまでのミニベロの概念を覆す、無骨ながらも洗練されたスタイルを持つこの一台。
これまでにないデザイン性と、安定感のある軽快な走行性能。乗るたびにその魅力が増していく、そんなこだわりを詰め込んだ「MASHUP」を是非お楽しみください。
▼詳細はこちらをチェック！
https://shifta.jp/tern/news-archive/detail/865/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334813&id=bodyimage2】
配信元企業：株式会社アキボウ
プレスリリース詳細へ