このたび、弊社スターマリン・パブリックリレーションズでは、11月29日（土）に開催される「テクノオーシャン2025」の一般向け展示公開に併せ、各展示会場のご案内と、一般公開にあわせてポートターミナルに着岸する、最新鋭の機能や脱炭素船として話題の、２隻の船舶をメディアの皆様にご紹介させていただきたく、下記の通り記者向けメディアツアーを開催いたします。翌日のイベントの紹介としてあわせてご参加いただけると幸いです。参加者申込いただいたメディアの方々には、この間で取材可能な時間を調整させていただきますので、ぜひお申し込みを賜れますようご案内申し上げます。

■ メディアツアー 概要

日付：2025年11月28日（金）時間：13：00～ / 凌風丸（４代目海洋気象観測船／気象庁）＊その後、展示会場（神戸国際展示場２号館）へメディアの方々をご案内させていただきます。取材場所：神戸ポートターミナル（ポートライナー「ポートターミナル駅」すぐ）対象：報道各社（海運・気象・環境・技術分野、東京・関西方面テレビ局）記者の皆さま 主催：テクノオーシャンネットワーク事務局

■ 取材対象船舶

凌風丸（４代目海洋気象観測船／気象庁） - 洋上気象観測・線状降水帯予測支援、地球温暖化・気候変動観測などの役割 - 神戸港初入港の新造船で、当日は船内に入れませんが船の外観等を撮影でき、 担当者からのコメント取りも可能です。

■ 当日のプログラム（予定）

・開会のご挨拶（主催社代表） ・取材対象各船の概要説明（気象庁ご担当者） ・質疑応答・個別取材アレンジも可能です！ ・取材申し込みをいただいた方に、詳細のスケジュール確定度、ご連絡をさせていただきます。※その後、希望記者の方には限定的に船内撮影・取材枠のご案内をさせていただきます（取材枠には限りがございますのでお早めにお申込みください）。

■ 参加申し込み

ご参加をご希望の方は、以下まで必要事項をご記入の上、11月2６日（水）17時までにお申し込みください。 （メール件名：「11/28記者ブリーフィング参加申込」）- 所属報道機関名： - 記者氏名／役職： - 連絡先（電話、メール）： - 船内取材希望の有無： - 展示会取材希望の有無：記者会見参加申込先： (事前登録制)申し込み先：吉田 麻貴（スターマリン・パブリックリレーションズ株式会社） maki@starmarinepr.com 電話：080-3398-3726

■ 注意事項

- 本ブリーフィング及び取材枠は、報道関係者様限定となります。 - 船内取材をご希望の場合、別途取材申請書を提出いただく場合がございます。 - 船内は安全確保のためスニーカー着用等の服装条件がございます。おでかけKOBE | 神戸市イベントサイト - 天候その他事情によりスケジュールが変更・中止となる可能性がございます。予めご了承ください。

テクノオーシャン広報サポート事務局スターマリン・パブリックリレーションズ 吉田麻貴 E-mail: maki@starmarinepr.com