高市発言の撤回を求める「媚中派」と思しき勢力の存在
日本と中国の間で、外交上の舌戦が激しさを増している。この緊迫した事態の発端は、就任間もない高市早苗首相（当時）が国会で示した、「台湾有事」に関する毅然たる見解だ。高市氏は、中国が台湾を武力攻撃した場合、日本は「存立危機事態」として自衛隊による対応が可能になり得ると言明。これに対し、中国側は露骨な「恫喝」で応酬し、両国の対立は構造的な危機へと発展している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334810&id=bodyimage1】
＜写真：講演する中国駐大阪総領事の薛剣氏＝１０日午後、大阪市中央区（須谷友郁撮影）産経ニュースより引用＞
国会で見解示した高市首相
現在の緊張は、7日の衆議院予算委員会での質疑応答から始まった。野党議員からの「台湾をめぐる状況で、いかなるケースが日本にとって『存立危機事態』にあたるのか」という核心を突く質問に対し、高市首相は以下のように明確に答弁した。
「戦艦を使って、武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になりうるケースだ」
「存立危機事態」とは、2015年成立の安全保障関連法に基づく法的用語であり、同盟国に対する武力攻撃が日本の存立を脅かす場合、自衛隊が集団的自衛権を行使して出動できることを指す。高市氏の発言は、これまで避けてきた台湾問題への対応について、日本政府が初めて具体的かつ踏み込んだ法的根拠を示唆したものとして、極めて重要である。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334810&id=bodyimage2】
写真；高市総理
中国総領事による「首を斬る」暴力的な恫喝
この高市氏の発言に対し、中国政府は激しく反発。中国外務省は「まったくひどい」と評する一方、さらに驚くべき事態が発生した。
中国の薛剣・駐大阪総領事が8日、自身のX（旧Twitter）アカウントで、高市氏の国会発言に関する報道記事を引用し、「勝手に突っ込んできたその汚い首は一瞬のちゅうちょもなく斬ってやるしかない」と、公然と暴力的な恫喝とも取れるコメントを書き加えたのだ。
日本の木原稔官房長官は10日の記者会見で、薛氏の発言の趣旨は「明確ではない」と断りつつも、「極めて不適切」だと厳しく批判。日本政府は、この総領事の常軌を逸した投稿について中国側に抗議した。
薛氏の投稿はその後削除されたが、この一連の「とげのあるやりとり」は、中国の外交官が持つ常識と品位の欠如を浮き彫りにしたと言えよう。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334810&id=bodyimage3】
写真：中国の薛剣駐大阪総領事 時事ドットコムより引用
国内の「親中勢力」に透ける判断の欠如
一方で、この毅然たる答弁に対し、日本国内の「親中派勢力」とされる勢力、とりわけ立憲民主党の政治家をはじめとする野党幹部からは、発言の「謝罪」と「撤回」を求める声が上がった。
高市氏の発言は、議事録を精査すれば「中国軍が台湾海峡を封鎖し、米軍がこれを解くために出動、中国がそれに対し武力を行使した場合」という限定的な前提に基づいた「存立危機事態」の法的可能性を述べたに過ぎない。これは安保法制の枠組みを考えれば至極当然の論理である。野党議員がその文脈を無視し、感情的な「謝罪要求」に終始することは、極めて政治的な意図が透ける行為であり、議論の成熟を欠いていると言わざるを得ない。
