『サメポリー』『ゾンビスピード』をより面白くするムービーPOPステッカーを11/22（土）、23（日）開催のゲームマーケット2025秋で配布!!
サイバーダイン株式会社（所在地：新宿区、代表：高橋信之）は、２０２５年１１月２２日（土）、２３日（日）に幕張メッセで開催されるゲームマーケット2025秋に出展します。
会場ではスリル周回型すごろく『サメポリー』と『ゾンビスピード』を販売します!!
サイバーダインでは自社開発のゲームをブーストとするため、「ムービーPOPステッカー」の配布を開始します。
「ムービーPOPステッカー」とはORコードがついたサテンシール。好きな場所にシールを貼って、イベントカードを使用する時に、場面に応じたQRをスマホで読み込みます。イベントカードに合わせた映像が再生され、その視覚効果でこれまでにない没入感あるプレイ体験を楽しむことができます。
今回は『サメポリー』『ゾンビスピード』で各10種類の「ムービーPOPステッカー」をご用意。会場でゲームをご購入いただいた方には、もれなく「ムービーPOPステッカー」をプレゼントいたします。
また、すでにゲームをご購入いただいている方にも、「ムービーPOPステッカー」を無料配布いたします。会場でスタッフにお声がけください。
■ゲームマーケット2025秋
11月22日（土） 11:00～18:00
11月23日（日） 10:00～17:00
幕張メッセ 展示ホール４
サイバーダイン／ソリッド
ブース番号：３４
■ゾンビスピード公式サイト
https://www.cyberdyne.co.jp/zombiespeed
■サメポリー公式サイト
https://www.cyberdyne.co.jp/samepoly
リリース素材のダウンロードはこちらからお願いいたします。
https://firestorage.jp/download/ca68632f586bd4a3d16b28c01813adec2bede06f
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334805&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334805&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334805&id=bodyimage3】
▲使用例。サテンシールを好きなところに貼って、スマホで映像を再生しよう。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334805&id=bodyimage4】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334805&id=bodyimage5】
配信元企業：サイバーダイン株式会社
