全世界で累計1,490万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、世界初、国内最大級の"謎"のテーマパーク「TOKYO MYSTERY CIRCUS(以下、東京ミステリーサーカス)」にて、リアル脱出ゲーム『あるオークション会場からの脱出』を2026年1月22日(木)から1か月間限定で再演することを発表いたします。★イベントページ：https://mysterycircus.jp/events/13334

名作イベントが1か月限定で東京ミステリーサーカスに復活！

本イベントは、2014年に初演を迎え、札幌、横浜、名古屋、福岡など全国各地で開催され、好評を博してきました。本年7月7日の「リアル脱出ゲームの日2025」に開催された「名作パレード」では、お客さまからの再演希望が多かった9作品のうちの1つとしてラインナップされ、リアル脱出ゲーム岡山店で再演。東京ミステリーサーカスでは2022年以来、約3年ぶりのリバイバル開催となります。本イベントの舞台は、巨大都市ヨクシーンシティで年に一度だけ開催される大規模オークション会場。参加者はマフィアの子分としてこのオークションに潜入し、姿を変えて出品されたと噂される「伝説の秘宝」の落札を目指します。ただし、その秘宝は名前も形も一切明らかになっていない謎に包まれた存在。どれが伝説の秘宝なのかを見極め、競り落とすための適切な金額を推理しなければなりません。オークションの落札状況に注意を払いながら謎を解き、緊張感あふれる駆け引きと推理を存分にお楽しみいただけます。

チケットの一般販売は2025年11月28日(土)12時からスタート！

本イベントは、東京ミステリーサーカスにて2026年1月22日(木)よりスタート。チケットは、少年探偵SCRAP団(FC)団員先行販売を2025年11月22日(土)12時から、一般販売を11月29日(土)12時から開始いたします。ディープでコミカルな世界観が魅力の『あるオークション会場からの脱出』。1か月限定での開催となりますので、この機会をぜひお見逃しなく。

リアル脱出ゲーム『あるオークション会場からの脱出』 概要

◼︎イベントページhttps://mysterycircus.jp/events/13334◼︎ストーリー巨大都市ヨクシーンシティ。この町では年に一度だけ超大規模なオークションが行われる。ヨクシーンのオークションで買えない物はなにもないと謳われている。しかも今年は特別だ。今年のオークションには伝説の秘宝が出品されるという。世界中のマフィアが落札を狙っているが、その秘宝は名前も形もわからない。どの出品物が伝説の秘宝なのか？そして、その秘宝を確実に競り落とすための金額は？さまざまな思惑が乱れ飛ぶ、波乱万丈なマフィアの世界を、あなたは生き抜くことが出来るだろうか？◼︎プレイ形式所要時間：約100分チーム人数：最大6名一斉スタート屋内イベント◼︎開催期間2026年1月22日(木)～2026年2月23日(月/祝)◼︎開催会場東京ミステリーサーカス ヒミツキチラボ（小ホール）〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町1-27-5 APMビル4F【アクセス】JR新宿駅東口から徒歩7分西武新宿駅から徒歩2分東京メトロ新宿三丁目駅から徒歩10分東京メトロ東新宿駅から徒歩10分※駐車場はございません。お車でお越しの場合は、近隣の駐車場をご利用ください。◼︎チケット販売スケジュール少年探偵SCRAP団(FC)団員先行販売：2025年11月22日(土)12:00～11月28日(金)23:59一般販売：2025年11月29日(土)12:00～◼︎チケット料金〈前売(平日)〉一般：3,3000円グループチケット(1～6人)：1人あたり3,000円(合計18,000円)〈前売(土日祝＆ハイシーズン)〉一般：3,600円グループチケット(1～6人)：1人あたり3,300円(合計19,800円)※当日チケットもあり。料金詳細は特設サイトをご確認ください。※料金は税込です。※グループチケットの1人あたりの料金は6人で参加した場合の料金です。※ハイシーズンは、GW、年末年始、夏季休暇など大型連休期間中の平日を含みます。ハイシーズン対象日程についてはチケット販売ページをご確認ください。※本イベントはU22団員割引の対象となります。22歳以下の方は「U22団員」になると、平日当日券が半額で購入できます。詳細は下記よりご確認ください。https://scraptanteidan.com/s/n32/page/about_U22※複数回イベントに参加したい方はグループチケットをご購入ください。◼︎主催／企画制作 SCRAP

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されています。07年に初開催して以降、現在までで1,490万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。

☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine

〈補足情報〉東京ミステリーサーカスとは

施設名：TOKYO MYSTERY CIRCUS(東京ミステリーサーカス)所在地：〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町1-27-5 APMビル(JR 新宿駅東口 徒歩 7 分／西武新宿駅 徒歩 2 分)料金：入場無料 ※別途コンテンツごとのチケット制☆「東京ミステリーサーカス」オフィシャルサイト：https://mysterycircus.jp☆「東京ミステリーサーカス」公式Xアカウント：https://x.com/T_MysteryCircus