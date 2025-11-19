日本の持続可能な船舶燃料市場：調査レポート、需要、規模、開発、メーカー別シェア、成長、動向、見通し（2025-2035）
Survey Reports LLC は、2025年11月に「日本の持続可能な船舶燃料市場：船舶タイプ（商用・防衛）、燃料タイプ（再生可能ディーゼル、バイオディーゼル、バイオオイル、バイオ原油、アンモニア、バイオメタノール、その他）、転換プロセス（フィッシャー・トロプシュ合成、嫌気性消化、水熱液化および部分水素化、アンモニア合成、その他）によるセグメンテーション--世界市場分析、動向、機会および予測（2025-2035）」と題する調査レポートを発表したと述べた。このレポートは、日本の持続可能な船舶燃料市場の予測評価を提供するものであり、成長要因、市場機会、課題、脅威など、いくつかの主要な市場ダイナミクスを強調している。
日本の持続可能な船舶燃料（SMF）市場の概要
日本は、海運業の脱炭素化と2050年までのネットゼロ達成に向けて、持続可能な船舶燃料（SMF）の開発を積極的に進めている。国家戦略は、先進的水素添加植物油（HVO）を中心とするバイオ燃料、ならびにアンモニアやメタノールといったグリーン水素由来の燃料を強く推進している。
これらの燃料は、既存船舶にそのまま投入可能な重要なソリューションと見なされている。日本の大手海運・商社・エネルギー企業は、パイロットプロジェクトを主導し、強固なサプライチェーン構築のため国際的なパートナーシップを形成している。政府も政策と資金を通じてこの取り組みを支援しており、日本は世界の海事分野におけるアンモニアおよびバイオ燃料の将来的な主要生産国・消費国として位置付けられつつある。
Surveyreports の専門家による分析では、日本の持続可能な船舶燃料市場規模は2025年にUSD 74.6 millionを生み出したとされる。さらに、2035年末までに同市場規模はUSD 1325.7 millionに達すると予測されている。また、2025年から2035年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は=29.6% と見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038195
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334801&id=bodyimage1】
Surveyreports のアナリストによる定性的分析によれば、日本の持続可能な船舶燃料市場規模は、海事部門の脱炭素化、戦略的協業とインフラ開発、厳格な国家政策および規制の後押し、企業の戦略的イニシアティブとサプライチェーン構築といった要因によって拡大すると見込まれている。日本の持続可能な船舶燃料市場における主要な関係企業には、TotalEnergies、BP PLC、Chevron Corporation、Cockett Group Holdings Limited、Minerva Bunkering、Exxon Mobil Corporation、Shell、Chevron、Repsol、Neste、GoodFuels、MAN Energy Solutions、Wärtsilä、Maersk、CMA CGM、NYK Line、Hapag-Lloyd、MOL、Stena Bulk、Scorpio Tankers、Boskalis、Corvus Energy、Proman が含まれる。
目次
● 日本の持続可能な船舶燃料市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価である。
● 日本の持続可能な船舶燃料に関する需要および機会のグローバル分析である。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：船舶タイプ別、燃料タイプ別、転換プロセス別である。
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本の持続可能な船舶燃料市場のセグメンテーションである。
