中国最大のソーシャルメディアプラットフォーム「Weibo」は、中国とシンガポールの国交樹立35周年の記念として、2025年11月16日にシンガポールのマリーナ・ベイ・サンズにて「Weibo文化交流の夕べ（Weibo Cultural Exchange Night）」を開催しました。今年で3回目を迎えたこのテクノロジーを駆使した文化イベントは、人的交流と社会的責任の共有を掲げています。ソーシャルプラットフォームを活用してアジアのクリエイターやアーティストをつなぎ、地域のストーリーを世界へ発信することで、文化交流に新たな勢いを加えて相互理解を深めます。結果的に、地域のストーリーが世界的な共鳴へ姿を変えました。

これには、著名人、アスリート、実業界の有力者、慈善活動家など1,000名を超える来賓が参加しました。プログラムでは、セレブのレッドカーペット、ゲストの交流、芸術パフォーマンスに加えて、文化的な伝統を融合した授賞式が没入型体験を創出しました。このイベントには視聴者がコメントやハッシュタグで参加したため、オンラインでも大きな反響が寄せられ、画面を通して見ている人たちにも文化的な影響力が広がりました。

今年開催されたイベントの締めくくりとして行われたシンガポールでのフィナーレは、このプラットフォームの文化的発信力とグローバルエンゲージメントの促進能力を改めて示すことになりました。2025年に開催された三度の「Weibo文化交流の夕べ」により、同プラットフォームは世界的な露出の促進、国境を越えた交流の推進、社会的責任および文化的影響力を有するブランドをつなげる能力を示しました。このイベントは、パフォーマンス、アーティストの参加、社会との関わりを通じてさまざまな地域ならではの表現を紹介し、「文化とエンターテインメント（culture plus entertainment）」というアプローチでつながるストーリーを構築するものです。このようにして、このイベントはさまざまな文化より自然な架け橋となりました。

今回、シンガポールで開催されたイベントでは、企業の持続可能性・社会的責任・文化コミュニケーションにおける実績を評価する「Weibo企業ESGランキング」が披露されました。この取り組みは文化の垣根を超えた信頼と関連性を高めることをねらいとしており、ブランドと多様な市場との関与、現地の視聴者との真の絆の醸成を目指す信頼性の高い可視化プラットフォームを提供します。表彰の対象は、社会的責任分野（エンタメ・スポーツ・文化社会貢献賞）に加え、環境責任・持続可能な開発・従業員福祉といった企業ESG分野を網羅しています。

「Weibo文化交流の夕べ」はデジタルストーリーテリング、地域ナラティブ、若者の参加を包含しており、国境を越えた文化交流を再定義する先駆的プラットフォームとしての役割を果たしています。全世界の文化機関、芸術家、著名人、異業種の実力者を結集し、親しみやすい声で文化の境界を越え、若者の郷愁を呼び起こし、古典的および新興トレンドをスポットライトに当て、世界中のクリエイターが有意義な越境対話と協業を行う場を創出します。

越境文化交流はフォーラムや単一業界によるイベントの形を取る場合が多く、「Weibo文化交流の夕べ」のような包括的プラットフォームはほとんど例を見ません。同社の国際化戦略の一環として、Weiboはエンターテインメントを通じた文化の架け橋となることを目指しており、今回のイベントは中国と東南アジアの文化交流や創造的協力を強化すると同時に、アジアの文化的表現へのグローバルなアクセスを促進しています。今後、このプログラムはより多くの国と地域に拡大し、包括的でグローバルな交流と国境を越えた独創性あふれる協力に向けた新たなモデルを模索していく予定です。

