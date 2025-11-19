CCTV Animation Group Co., Ltd.が主催したeスポーツイノベーション・コミュニケーションセミナーが、中国メディアグループ（CMG）国家eスポーツ発展研究所の指導の下、黒竜江省牡丹江市で閉幕しました。本イベントには、世界のeスポーツ業界のリーダーが集まり、中国の競技ゲーミングインフラおよび広範なエコシステムの成長における影響力の高まりを紹介するとともに、国際的な事業者に向けた実践的な知見を提供しました。

シンガポール・テレコム（Singtel）国際事業部のCEO、Arthur Lang氏は次のように述べました。「中国のeスポーツ企業は、5G、エッジコンピューティング、人工知能を統合し、これまでにない没入型の観戦体験を提供しています。」Singtelは東南アジアの複数の事業者と提携し、中国のeスポーツ展開モデルを応用して、 * Valorant* などのタイトルにおける国境を越えたトーナメントを、40ミリ秒未満の低遅延でサポートしています。

中東の通信事業者Airtelの担当者は、中国の8K UHDライブ制作およびAIによるリアルタイムデータ分析の革新が、eスポーツイベントの制作基準を再構築していると指摘しました。「これらの技術的手法を中東市場に導入することで、地域のトーナメント放送のパフォーマンス基準を引き上げました。」

技術面に加え、中国のeスポーツの文化的側面も注目を集めました。Singtelのアジア太平洋地域における調査によると、伝統的な中国文化要素を取り入れたeスポーツコンテンツは、東南アジアの若年層の間で強く共感を呼んでいます。武侠（武術ヒーロー）をイメージしたキャラクターや、敦煌の壁画に着想を得たステージデザインは、異文化間の対話における効果的な接点となっています。

中国のeスポーツは、若年層の観客を惹きつける点でも際立った強みを示しています。北米の通信事業者T-Mobileは、中国のプラットフォームから得た戦略、例えばeスポーツコミュニティの構築や共同ブランドのアクティビティの実施などを採用し、若年層の参加意欲と帰属意識の向上を図っています。T-Mobileのeスポーツプログラム責任者は、中国のプラットフォームが受動的な視聴者を能動的な参加者に変えることに成功しており、このモデルは注目に値するとコメントしました。

Singtelは、中国のeスポーツ企業との協力を拡大し、「eスポーツ＋文化観光」や「eスポーツ＋音楽」といった新しいモデルを共同で開発する計画を示しており、世界中のユーザーにより多様なデジタルエンターテインメント体験を提供することを目指しています。

技術革新と文化的共鳴の両方によって支えられる中国のeスポーツは、世界の業界における新たな基準を確立しつつあります。国際的な事業者の積極的な関与により、eスポーツは技術と文化、伝統と現代性を結ぶ重要な融合点となり、デジタル時代におけるグローバルな協力の新たな局面を切り開きつつあります。