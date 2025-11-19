【箔一】うららか 屏風時計｜長寿祝い・開店祝いにふさわしい華やかな金箔ギフト
新しい門出を明るく彩る贈り物として人気の【箔一】「うららか 屏風時計」。
金沢の伝統技法である金箔を贅沢にあしらい、やわらかな光が空間を優しく包み込む、上質なインテリアアイテムです。
屏風のように左右に広がるデザインは、空間を仕切りつつ華やぎを添える存在感が魅力。
コンパクトなサイズながら、縁起の良い“金”を用いた装飾が、リビング・玄関・書斎などあらゆる場所を明るい印象に変えてくれます。
1点ずつ丁寧に仕上げた金箔の表情は、光の当たり方によって揺らめくように輝き、まるで穏やかな春の日差しを映し出したかのよう。シンプルな時計部分とのバランスも良く、インテリアとしても実用アイテムとしても優秀です。
結婚祝い、引越し祝い、長寿祝い、開店祝いなど、特別な日のギフトにおすすめ。
「日本の美」を感じる贈り物として、海外の方へのギフトにも好評です。
和モダン、金箔工芸、伝統工芸、屏風時計、インテリアギフトをお探しの方に、ぜひ選んでいただきたい逸品。
美しさと実用性を兼ね備えた“時を刻むアート”をご自宅や大切な方へ。
【箔一】うららか 屏風時計
