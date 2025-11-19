東洋大学の大学祭「白山祭」に創業50周年の明日香野が参加 和菓子をお渡しして、ちょっと食べる喜びをお届け
『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションに、50年間和菓子をお届けし続けている明日香野が、東洋大学の大学祭「第61回 白山祭」（11/2～3・同大学白山キャンパス）に参加。学生と地域をつなぐ大学祭の盛り上げを後押しする「応援団」として、学生や地域の方々に和菓子をお渡しして、ちょっと食べる喜びをお届けしました。
白山祭の今年のテーマは「子ども心を思い出そう ～Are 遊 ready?～」。学生生活や日々の忙しさの中で、忘れがちな「子ども心」を思い出し、童心に返って大学祭という非日常を楽しんでもらいたいという思いが込められております。各企画やステージでは「おもちゃの国」をモチーフにした装飾が施されました。
模擬店や音楽フェスなどのほか、俳優野村康太さんによるトークショー、お笑いライブ、「Toyo Campus Contest」など多彩な企画が行われました。両日ともに天候に恵まれ、ここ数年でもっとも多い2万3,000人が来場しました。
明日香野は「ちょっと大きめ ごまとくるみの大福（粒あん）」や「香ばしごま餅（黒ごまあん）」をお届けして、大学祭に参加させていただき、「ちょっと食べる」喜びを分かち合いました。
明日香野はどこでも、色々なシチュエーションで＝「毎日」皆さまに『「ちょっと食べる」喜び』をお届けするための様々な活動に取り組んでいます。その一環として、大学祭に参加させていただきました。
明日香野は2023年に中期経営計画を策定し、その中で「各種コミュニティを応援して、消費者と直接対話」を重要施策の一つに掲げております。これからもこのような機会を通じて、様々なリアルなコミュニティを応援し、皆様のコミュニティの一員に加えていただきながら、コミュニケーションを図ってまいります。
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野創業50周年記念サイト：https://asukafoods.co.jp/50th_anniversary/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートたちを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
＜本リリースのお問い合わせ先＞
明日香食品株式会社 中嶋 asukano-release@asukafoods.co.jp
