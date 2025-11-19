ゲーム情報メディアのSQOOL「ゲームパブリッシング勉強会#1」を12月10日に開催！SteamとSwitchのインディーパブリッシングについてインディーゲームクリエイターが登壇
ゲーム情報メディアを運営する株式会社SQOOL（東京都港区・代表取締役：加藤賢治）は、2025年12月10日（水）に、「ゲームパブリッシング勉強会#1『SteamとSwitchのインディーパブリッシングについてカジュアルに聞いてみよう』」
を開催いたします。
開催日時
2025年12月10日（水）
開催場所
渋谷区渋谷３丁目２６-２０ 関電不動産渋谷ビル ８F
株式会社アイモバイル内セミナールーム
https://maps.app.goo.gl/rGPZACKa2UJVojuK8
イベント詳細＆参加申し込みページ
https://sqool20251210.peatix.com/view
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334583&id=bodyimage1】
このイベントは、インディーゲーム開発者及びパブリッシャーに、インディーゲームのパブリッシングに関する経験の共有を目的としてオフラインで開催されます。
株式会社カエルパンダ代表の奥田氏と、個人ゲームクリエイターの生高橋氏に登壇していただき、主に対談形式でパブリッシングの体験を共有していただきます。
登壇者概要
株式会社カエルパンダ代表取締役
奥田覚 氏
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334583&id=bodyimage2】
様々な開発＆自社パブリッシングを経て、現在は「方向幕コレクション（通称：幕コレ）」がヒット。
Switchゲームをパブリッシングした体験談を伺います。
https://www.kaerupanda.tokyo/
https://x.com/KAKUBOMB
個人ゲームクリエイター
生高橋 氏
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334583&id=bodyimage3】
「ElecHead」「Öoo」の2タイトルをSteamでパブリッシング。
Steamでのパブリッシングで心掛けたことなどを伺います。
https://store.steampowered.com/app/1456880/ElecHead/
https://store.steampowered.com/app/2721890/oo/
https://x.com/namatakahashi
株式会社SOQOL 代表取締役
加藤賢治
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334583&id=bodyimage4】
司会進行を行います。
https://x.com/kenjikatou
タイムテーブル
18:30 受付開始
19:00 開始 会場説明
19:05 アイモバイル様サービス説明
19:20 奥田覚氏によるSwitchパブリッシング体験談
19:50 質疑応答
20:00 生高橋氏によるSteamパブリッシング体験談
20:30 質疑応答
20:40 交流会
21:00 終了
21:30 完全撤収
その他詳細はイベントページをご確認くださいませ。
イベント詳細＆参加申し込みページ
https://sqool20251210.peatix.com/view
SQOOLはこれからも、ゲーム業界の皆様の役にたつイベントを企画運営してまいります。
