「【コアラのマーチと一緒にステイ】コアラのマーチタンブラー付きプラン」特別な旅の思い出をそばに/ロッテシティホテル錦糸町

株式会社ロッテシティホテル

ロッテシティホテル錦⽷町（所在地：東京都墨田区錦⽷4-6-1、総支配人：福井朋也）は、ホテル開業15周年を記念し、「コアラのマーチルーム」を対象とした「【コアラのマーチと一緒にステイ】コアラのマーチタンブラー付き宿泊プラン」を11月7日（金）より販売しております。本プランのご宿泊者さまは、「コアラのマーチ ホテルオリジナルタンブラー」をお持ち帰りいただけます。

「コアラのマーチ」と一緒にホテルステイ気分を楽しめる客室をご紹介

ロッテシティホテル錦糸町「コアラのマーチルーム」は、ロッテ「コアラのマーチ」とコラボレーションしたコンセプトルームです。2025年7月に、壁紙から天井、カーテン、浴室に至るまでコアラのマーチ尽くしにリニューアルいたしました。

壁やカーテン、天井までコアラ尽くしのコアラのマーチルームデュベカバーとナイトウェアコアラのマーチ刺繍入りのフェイスタオルとバスタオルコアラのマーチの足跡をデザインした浴室フットマット（マーチくんまたはワルツちゃんのフットマットをご用意しております。写真はワルツちゃん）コアラのマーチぬいぐるみ（左：ビッグサイズもご用意しております）お持ち帰り可能なノベルティは、ここでしか手に入らないアイテムもご用意ロッテシティホテル錦糸町オリジナルデザイン「コアラのマーチ」

コアラのマーチルームに宿泊されたお客さまは、コアラのマーチくんがデザインされたアクリルコップ（1個/人）のほか、客室のリニューアルを記念して作成した、ロッテシティホテル錦糸町オリジナル「コアラのマーチ」（1個/人）をお持ち帰りいただけます。

ロッテシティホテル錦糸町オリジナル「コアラのマーチ」は、ここでしか手に入らない特別なデザインです。

特別企画！旅の思い出を持ち歩ける「コアラのマーチ ホテルオリジナルタンブラー」

このたび、さらにコアラのマーチ尽くしのホテルステイをご満喫いただけるよう、特別な宿泊プランをご用意いたしました。本プランにてご予約の場合、11月から発売中の「コアラのマーチ ホテルオリジナルタンブラー」が特典となります。

「コアラのマーチ ホテルオリジナルタンブラー」はホテル開業15周年を記念し、「ホテルご滞在の思い出を持ち歩けるグッズを、お客さまに届けたい」という想いをかたちにしたものです。

「コアラのマーチ ホテルオリジナルタンブラー」は普段使いにも贈り物にもぴったり（イメージ）

コアラのマーチには数多くの絵柄がありますが、今回は39種類をデザインに採用。ホテルグッズ定番の「ホテルボーイ マーチくん」「ホテルガール ワルツちゃん」はもちろん、コアラのマーチルームの天井にも描かれている、いたずらツインズ「ドレミくん」「ミレドちゃん」も登場しております。

タンブラーにプリントされたコアラのマーチのキャラクター（イメージ）

39種類のコアラのマーチの絵柄が入ったデザイン。さまざまな表情やポーズ、コスチュームをしているキャラクターをお楽しみいただけます。

本体サイズ：φ74mm H226cm

容量：500ml

カラー：ピンク、ベージュ、カーキ

※色味はイメージです。実物とは異なる場合がありますことを予めご了承ください。

持ち手のついたタンブラーは使い勝手もよく、ピクニックやお散歩、会社に持っていくマイボトルとしてもおすすめです。タンブラーを手に取るたび、キャラクターたちの表情に癒されることを願っております。

滞在をさらに楽しむ「コアラのマーチわくわくクイズラリー」

宿泊者限定「コアラのマーチ わくわくクイズラリー」では、コアラのマーチとロッテシティホテル錦糸町にまつわるクイズを出題。親子で力を合わせたり、ご友人と一緒にクイズの答えを探したりと、幅広い年齢層の方に好評をいただいております。

※クイズラリーの内容は時期によって変わることがあります。

プラン名：【コアラのマーチと一緒にステイ】コアラのマーチタンブラー付きプラン～朝食付き～

対象客室：コアラのマーチルーム

人数：1～3名

宿泊対象期間：2025年12月1日（金）～ 2026年3月31日（火）

チェックイン 15：00

チェックアウト 11：00

【特典】

１. 宿泊者限定わくわくクイズラリー（1回/人）

２. コアラのマーチ ホテルオリジナルタンブラー（1個/人）

３. ロッテシティホテル錦糸町オリジナルコアラのマーチ（1個/人）

４. コアラのマーチのアクリルコップ（1個/人）

ご予約はこちらから

https://go-lottecityhotel.reservation.jp/ja/plans/10178175?adults=2

※ご予約の際、未就学のお子さまで「添い寝」をご選択の場合は特典が付きませんので、ご注意ください。

※コアラのマーチルームの宿泊プランは、タンブラーとクイズラリーの特典なしのプランもご用意しております。

※ロッテシティホテル錦糸町「オリジナルコアラのマーチ」は、柄の指定はお受けできませんことを予めご了承ください。

タンブラーはフロントカウンターそばの物販スペースでも販売しておりますので、ご宿泊以外のお客さまもお買い求めいただけます。ご宿泊の思い出にも、大切な人への贈り物にもおすすめです。

ロッテアライリゾートでも「コアラのマーチ ホテルオリジナルタンブラー」発売

このたび販売を開始した「コアラのマーチ ホテルオリジナルタンブラー」は、ロッテシティホテル錦糸町に加え、新潟県妙高市にあるロッテアライリゾートでもお求めいただけます。

ロッテアライリゾートは、約100万坪の広大な敷地に全4棟・257室のホテル客室を備えた、アジア有数の規模を誇る総合レジャー施設です。館内には、ロッテシティホテル錦糸町とは異なる魅力を楽しめる「コアラのマーチルーム」もご用意しております。自然豊かなリゾートで、特別なご滞在をお楽しみいただけます。

ロッテアライリゾートのコアラのマーチルームロッテアライリゾートのコアラのマーチルーム浴室

リゾート内では、全14コースを誇るスキー場をはじめ、アジア最大級の全長1,501mのジップツアー、ツリーアドベンチャー、スパ、プール、レストラン、カフェ、ファンクションルームなど、多彩なアクティビティと施設が充実しています。冬は一面に広がる銀世界でウィンタースポーツを満喫し、グリーンシーズンには新緑と澄んだ空気に包まれながら、雄大な山並みをお楽しみいただけます。

また、天然温泉「星空温泉」では、満天の星を眺めながらゆったりとしたひと時をお過ごしいただけます。日常を離れ、自然豊かなリゾートで心安らぐ特別な時間をお過ごしください。

ロッテコアラのマーチについて

ロッテ「コアラのマーチ」は、サクサクのビスケットにまろやかなチョコレートが入った、ロッテを代表するお菓子のひとつです。1984年のコアラ初来日に先駆けて発売され、2024年には発売40周年を迎えました。パッケージやビスケットに描かれた365種類のコアラの絵柄も人気のポイントで、発売以来、多くの皆さまに愛され続けているロングセラー商品です。

ロッテシティホテル錦糸町について

東京スカイツリー(R)を望む絶好のロケーション、下町情緒を⾊濃く残す街「錦⽷町」

ロッテシティホテル錦糸町（イメージ）

ロッテシティホテル錦糸町は、東京メトロ半蔵門線「錦糸町駅」直結・JR「錦糸町駅」徒歩立地１分という抜群にアクセスの良い立地で、 "東京”を満喫する旅の拠点に最適なホテルです。東京スカイツリー(R)を世界一美しく見渡せる客室や、健康美を意識した朝食で迎える「最高の朝」をお楽しみください。伝統工芸品の「江戸切子」を前面に配したフロントでゲストの皆さまをお出迎えいたします。「ものづくりのまちすみだ」に位置するロッテシティホテル錦糸町は、人々の集いやここでしかできない体験を創出しています。

2025年はホテル開業15周年のアニバーサリーイヤー。「あらたな景色、上質な時を紡ぐ」をコンセプトに、ロッテシティホテル錦糸町でしか味わえない、心を揺さぶる体験を創出いたします。

開業15周年特設ページ

https://lottecityhotel.jp/anniversary/

ロッテシティホテル錦糸町公式インスタグラム

https://www.instagram.com/lottecityhotel_kinshicho_tokyo/