『PSO2 ニュージェネシス ver.2』期間限定クエスト「リレーションクエスト」が再登場！

株式会社セガは、好評サービス中の『PSO2 ニュージェネシス ver.2』（以下、NGS ver.2）にて、期間限定クエスト「リレーションクエスト」の追加をはじめとするアップデートを2025年11月19日（水）に実施しました。

■期間限定クエストが登場

配信期間：2025年11月19日（水）メンテナンス終了後～12月3日（水）メンテナンス開始まで

期間限定クエスト「リレーションクエスト」が再登場します。このクエストは内容や参加人数など、全く異なるクエストが2日ごとに切り替わるクエスト群です。

今回の配信では2025年3月配信時の一部クエストに加え、新規のクエスト「破砕路の想起戦」が追加されています。なお各クエストの報酬は同じ内容なので、プレイスタイルにあわせて楽しみましょう。

また、期間限定クエストの配信にあわせて、称号タスクや期間限定タスクが追加されます。タスクを達成して、「ベータリアクター」「ビッグバンスクラッチ・シルバー券」「ビッグバンスクラッチ・ゴールド券Nov'25」を獲得しましょう。

■新たなACスクラッチ「ヘアスタイルリミックス」

配信期間：2025年11月19日（水）メンテナンス終了後～12月3日（水）メンテナンス開始まで

新ACスクラッチ「ヘアスタイルリミックス」では、過去に配信したヘアスタイルのリバイバルに加えて、人気ヘアスタイルのアレンジバリエーションが入手できます。

新バリエーションである「mix」ヘアスタイルは、元となるヘアスタイルの後ろ髪を他のヘアスタイルと入れ替えてアレンジした髪型です。今回のスクラッチでは「ノイマノニカヘアー」や「ナデシコロング」といった、人気ヘアスタイルの「mix」バージョンが複数登場します。

この他にも、カラー1、カラー2の箇所を入れ替えたアレンジも入手できますので、こちらにもご注目ください。

回数ボーナスでは、回数ボーナスでは「フルオレファッシヘアー」をアレンジした「フルオレファッシMix」も配信されます。こちらもチェックしてください。

■「PSO2の日」ACスクラッチが登場

配信期間：2025年11月21日（金）0:00～12月3日（水）メンテナンス開始まで

11月21日の「PSO2の日」にあわせて、リバイバルACスクラッチ「PSO2メモリーズNov'25」を配信します。

『ファンタシースターオンライン2』で過去に配信したアバターアイテムが再登場します。回数ボーナスでは、15回ごとに景品交換券が入手できるほか、ロビーアクション「脚を組む」なども再入手可能です。

「PSO2メモリーズ」は、毎月21日の「PSO2の日」にあわせて配信予定です。ラインナップも毎回変わりますので、ぜひチェックしてみてください。

その他、アップデート内容の詳細は公式サイトをご確認ください。

https://pso2.jp/players/update/2025-11/

◆『NGS ver.2』とは

2012年にサービスを開始した国産オンラインRPG『ファンタシースターオンライン2』（PSO2）シリーズ最新作。全世界の総登録ユーザー数は1,100万を突破しています(2023年6月時点)。

2023年6月には超進化アップデートとなる『NGS ver.2』の配信を開始。

究極のキャラクタークリエイトには、新たな表現として「トゥーン表示」機能が追加され、さらに進化。世界に1人だけの英雄を作って冒険にでかけましょう。

また、新コンテンツ「クリエイティブスペース」では、自分だけの島を丸ごと一つ編集することが可能に。様々な建材や機能を駆使し、多種多様な遊びを作り出すことができます。

最大32人ものプレイヤーが行き交うシームレスなオープンフィールドに、「ポータブルホログラム」などの新要素も加わり、冒険の世界にさらなる繋がりや広がり、新たな出会いや驚きが生まれます。

新エネミー種「スターレス」など、強大な敵との戦闘では、簡単操作の爽快なアクションでスピード感のある戦闘が楽しめます。

集え。創れ。想うままに。

『NGS ver.2』公式PV：https://www.youtube.com/watch?v=l0QrG2AeLFE(https://www.youtube.com/watch?v=l0QrG2AeLFE)

【『NGS ver.2』商品概要】

商品名 ：PSO2 ニュージェネシス ver.2

対応機種 ：PlayStation(R)4、Windows PC、クラウド版（Nintendo Switch(TM)、Windows PC）

サービス時期 ：

2021年6月9日（水）サービス開始

PSO2 ニュージェネシス ver.2 2023年6月7日（水）サービス開始

価格 ：基本プレイ無料（一部有料アイテムあり）

ジャンル ：オンラインRPG

メーカー ：株式会社セガ

CERO表記 ：D区分（17歳以上対象）

著作権表記 ：(C)SEGA

公式サイト ：https://pso2.jp

公式Discord ：https://discord.com/invite/kH6dDMQqCX

