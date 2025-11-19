世界のバイオマテリアル市場は驚異的な年平均成長率15.10%で成長
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334808&id=bodyimage1】
導入
生体材料とは、治療（体組織の機能の治療、強化、回復、または置換）または診断医療目的のために生物系と相互作用するように設計された物質です。生体材料は、人工的に合成された合成化合物または天然化合物であり、医療分野および技術分野において、損傷した組織や臓器の機能を改善するために使用されます。生体材料は、金属、セラミックス、プラスチック、ガラス、そして生物細胞や組織を用いて作製することができます。
バイオマテリアルは、バイオメディカル製品やデバイス向けに、成形品や機械加工品、コーティング、繊維、フィルム、フォーム、テキスタイルなどに再加工することができます。多くの場合、バイオマテリアルは生分解性であり、一部は生体吸収性です。生体吸収性は、目的が達成されると体内から徐々に排出されることを意味します。これらのバイオマテリアルは、生物系と連携して、心臓、口腔、関節、神経疾患の治療に用いられます。
より理解を深めるために、このレポートのサンプルページをダウンロードしてください。@ https://straitsresearch.com/jp/report/biomaterials-market/request-sample
市場動向
事故による怪我や慢性疾患による需要の高まりが世界市場を牽引
世界保健機関（WHO）は、医療費の増加により世界の医療インフラが改善されたと述べています。世界の死亡原因の約30%は心血管疾患です。発展途上国においても、生活習慣や経済発展の変化により、生活習慣病や慢性疾患が増加しています。バイオマテリアル研究の進歩により、材料はより安全で、より入手しやすく、より信頼できるものとなっています。
さらに、医療費の高騰により、偶発的な手術や外傷に使用されるインプラントや義肢は、より手頃な価格で入手しやすくなりました。臓器移植手術の大部分を占める偶発的な外傷の発生率の上昇は、この業界にとって大きな成長見通しをもたらすと考えられます。そのため、生体材料インプラント市場は予測期間中に拡大すると予想されます。
バイオマテリアル技術の進歩が大きなチャンスを生み出す
近年、骨、歯、その他の損傷した組織や臓器などの組織の置換・修復を目的とした新規バイオマテリアルの需要が増加しており、その需要は高まっています。バイオベース材料は、生体適合性外科用接着剤としてのサンドワーム接着剤や、高強度骨インプラントとしてのポリ乳酸など、様々な医療現場で使用されています。適合性のあるバイオマテリアルが市場で入手可能であること、そして生体適合性と生分解性を有するバイオプラスチックの使用が拡大していることから、股関節や膝関節の手術にも使用されています。
企業は、新たなソリューションや機器の開発を通じてこの課題に対処する上で極めて重要です。Tepha Inc.の子会社であるGalatea Surgicalは、2017年3月に美容整形手術用の3D手術用スキャフォールド「GalaSHAPE」を発売しました。さらに、英国では多くの研究機関やセンターが革新的なバイオマテリアル製品やサービスを開発しています。ノッティンガム大学、ケンブリッジ大学、クランフィールド大学などがその例です。これらの要因は市場拡大の機会を生み出しています。
世界のバイオマテリアル市場：セグメンテーション
製品別
メタリック
自然
陶芸
ポリマー
アプリケーション別
心血管系
眼科
歯科
整形外科
導入
生体材料とは、治療（体組織の機能の治療、強化、回復、または置換）または診断医療目的のために生物系と相互作用するように設計された物質です。生体材料は、人工的に合成された合成化合物または天然化合物であり、医療分野および技術分野において、損傷した組織や臓器の機能を改善するために使用されます。生体材料は、金属、セラミックス、プラスチック、ガラス、そして生物細胞や組織を用いて作製することができます。
バイオマテリアルは、バイオメディカル製品やデバイス向けに、成形品や機械加工品、コーティング、繊維、フィルム、フォーム、テキスタイルなどに再加工することができます。多くの場合、バイオマテリアルは生分解性であり、一部は生体吸収性です。生体吸収性は、目的が達成されると体内から徐々に排出されることを意味します。これらのバイオマテリアルは、生物系と連携して、心臓、口腔、関節、神経疾患の治療に用いられます。
より理解を深めるために、このレポートのサンプルページをダウンロードしてください。@ https://straitsresearch.com/jp/report/biomaterials-market/request-sample
市場動向
事故による怪我や慢性疾患による需要の高まりが世界市場を牽引
世界保健機関（WHO）は、医療費の増加により世界の医療インフラが改善されたと述べています。世界の死亡原因の約30%は心血管疾患です。発展途上国においても、生活習慣や経済発展の変化により、生活習慣病や慢性疾患が増加しています。バイオマテリアル研究の進歩により、材料はより安全で、より入手しやすく、より信頼できるものとなっています。
さらに、医療費の高騰により、偶発的な手術や外傷に使用されるインプラントや義肢は、より手頃な価格で入手しやすくなりました。臓器移植手術の大部分を占める偶発的な外傷の発生率の上昇は、この業界にとって大きな成長見通しをもたらすと考えられます。そのため、生体材料インプラント市場は予測期間中に拡大すると予想されます。
バイオマテリアル技術の進歩が大きなチャンスを生み出す
近年、骨、歯、その他の損傷した組織や臓器などの組織の置換・修復を目的とした新規バイオマテリアルの需要が増加しており、その需要は高まっています。バイオベース材料は、生体適合性外科用接着剤としてのサンドワーム接着剤や、高強度骨インプラントとしてのポリ乳酸など、様々な医療現場で使用されています。適合性のあるバイオマテリアルが市場で入手可能であること、そして生体適合性と生分解性を有するバイオプラスチックの使用が拡大していることから、股関節や膝関節の手術にも使用されています。
企業は、新たなソリューションや機器の開発を通じてこの課題に対処する上で極めて重要です。Tepha Inc.の子会社であるGalatea Surgicalは、2017年3月に美容整形手術用の3D手術用スキャフォールド「GalaSHAPE」を発売しました。さらに、英国では多くの研究機関やセンターが革新的なバイオマテリアル製品やサービスを開発しています。ノッティンガム大学、ケンブリッジ大学、クランフィールド大学などがその例です。これらの要因は市場拡大の機会を生み出しています。
世界のバイオマテリアル市場：セグメンテーション
製品別
メタリック
自然
陶芸
ポリマー
アプリケーション別
心血管系
眼科
歯科
整形外科