「酢酸菌ライフ」は、お酢づくりの命であり、にごり酢やKombuchaに含まれる「酢酸菌(さくさんきん)」の健康作用に注目した情報発信を行っています。今回は、11月25日＝「いいにごり酢の日」／11月26日＝「いい風呂の日」の記念日連動企画として、全国10カ所の銭湯が開催する、“湯上がりにごり酢” を楽しむ期間限定イベントを紹介します。今夏、東京都豊島区「妙法湯」にて軟水炭酸の白くにごった“にごり湯”と、酢酸菌が残る“にごり酢”が話題となり、1日200杯超の日も出るほどの人気を集めました。この取り組みをきっかけに、今年の冬は全国10カ所の銭湯が連携し、11月25日「いいにごり酢の日」に向けて “1125杯チャレンジ” を実施することが決定。酢酸菌ライフは全国の銭湯を代表して、東京都豊島区「妙法湯」の店主・柳澤幸彦さんへお話を伺いました。





全国でにごり酢ドリンク1125杯チャレンジ





■なぜ今、にごり酢なのか？

いよいよ冬本番に向けて体調が揺らぎやすい時期。うちの常連さんからも、この季節は、寒さや乾燥で免疫が落ちやすいし、インフルエンザのような感染症や花粉症も心配という声をよく聞きます。そんなときこそ、今年の夏に好評だった“湯上がりにごり酢ドリンク”です。

にごり酢は、透明なお酢と違って酢酸菌がそのまま残っている昔ながらのつくり。この酢酸菌には“免疫のスイッチを押す”と言われる働きがあって、冬場の体調管理に役立つ可能性があるんです。私も伝統的なお酢を30年来愛用していますが、まろやかで飲みやすいので、お風呂上がりに自然と続けられるのも良いところですね。それに、お風呂との相性が抜群なんですよ。うちの“にごり湯”(軟水炭酸シルキーバス)は、温まりやすくて血流がよくなるので、まず身体を外側から整えてくれる。そこに、酢酸菌入りのにごり酢を一杯飲むと、内側から免疫を整えてくれる。このセットが冬に最強なんです。

実際、湯上がりににごり酢を飲んだお客様からは “酸っぱさの中にもうまみがあって全身に染み渡る” “これなら続けたい”という声をたくさんいただきました。冬はどうしても体が弱りやすい時期だからこそ、銭湯ならではのこの組み合わせが、みなさんの健康の助けになるんじゃないかと思っています。





妙法湯店主・柳澤さん





■全国10か所の銭湯で、“1125杯チャレンジ”を開催

妙法湯での“湯上がりにごり酢”の盛り上がりは、他地域の銭湯にも広がり、「冬の健康づくりに」「うちの常連さんにも届けたい」という声が相次ぎました。その動きを受け、今冬は全国の銭湯が連携し、“1125杯(＝いいにごり酢)”の提供を目指す＜にごり酢チャレンジ＞を企画。このチャレンジは、11月25日の「いいにごり酢の日」と、翌26日の「いい風呂の日」に向けて実施されます。全国の銭湯を代表して「妙法湯」店主・柳澤さんは次のようにコメントしています。「いいにごり酢の日の翌日は“11月26日＝いい風呂の日”。にごり湯とにごり酢をうまく取り入れて、この冬を健やかに乗り越えてほしいと思います。」





にごり酢ドリンク提供イメージ





■実施概要

各銭湯では期間中、自慢の「にごり湯」と、湯上がりドリンクとしてにごり酢を使った特製ドリンクを提供し、来店者に“温まる×ととのえる”の体験を楽しんでもらいます。





日時 ：2025年11月20日より順次展開

場所 ：全国10カ所の銭湯

・えごた湯／たからゆ(東京都中野区)

・練馬湯遊邸 松の湯(東京都練馬区)

・久が原湯(東京都大田区)

・梅の湯(東京都荒川区)

・薬師湯(東京都墨田区)

・妙法湯(東京都豊島区)

・ぽかぽか温泉 新守山乃湯／八千代湯(愛知県名古屋市)

・ユートピア白玉温泉(大阪府大阪市)

実施内容：湯上がりドリンクとして「にごり酢ドリンク」を期間限定提供









■「酢酸菌ライフ」酢酸菌を食べる食文化の復刻を目指して、酢酸菌の健康価値や日常生活での取り入れ方を発信

世界最古の調味料ともいわれるお酢は、食はもちろんのこと、生薬としても人々の健康を支え続けてきました。近年、お酢をつくりだす「酢酸菌」の研究が進み、注目される効果が明らかになってきています。酢酸菌ライフは、有志の集まりからなり、酢酸菌の健康価値と、にごり酢やKombuchaなどの酢酸菌を含む伝統的な発酵食品の日常生活での取り入れ方を広く発信していきます。さらに、酢酸菌を日常的に取り入れている方々の実践や体験の声を届けることで、酢酸菌習慣を楽しむ人々を応援しています。

URL： https://sakusankin-life.jp/