株式会社KURUKURU（本社：東京都中央区銀座、代表取締役：関沢康寛）が展開する寝具ブランド **「INOSLEEP」** は、2025年11月17日より、保温性、弾力性、寝心地を追求した「 **羽毛ハイブリッド掛け布団」** を販売開始いたしました。INOSLEEPが毎日の眠りを、新しく健やかに変えていきます。

開発者の想い

**「冬の夜を少しでも心地よく」**その想いから生まれた掛け布団です。冬の布団に入った瞬間のひんやり感や、夜中の冷えは、多くの人が抱える季節ならではの悩みです。そこで羽毛の速暖性と機能綿の保温力を最適に組み合わせたヒートゾーニング構造を採用し、中央はしっかり暖かく、両サイドは熱を逃しにくい点にこだわり、設計いたしました。

「羽毛ハイブリッド掛け布団」の特徴

【3層ヒートゾーニング構造で、すぐ暖かい、ずっと暖かい】

特殊ヒートゾーニング構造により、中央は羽毛とダウンライク綿で素早くあたため、保温。両サイドにつぶ綿を配置し、ふんわりと弾力のある仕上がりに。ブランド独自の高密度ポリエステル生地で、ダニの侵入や綿の吹きだしも防ぎます。高価な羽毛布団に匹敵する暖かさを、ハイブリッド構造で手に取りやすい価格で実現いたしました。

【中央は柔らか、サイドはしっかり設計で熱を逃さない】

体に自然に沿う立体構造を採用しているため、寝返りを打っても隙間ができにくく、保温層がズレることなく体温をしっかり閉じ込め心地よい暖かさが持続します。へたりにくい素材と丁寧な縫製で長く使える耐久性も両立。

製品情報【INOSLEEP 羽毛ハイブリッド掛け布団】【価格】シングル：9,999円【カラー】グレー【サイズ】シングル：約150×210㎝【発売日】**2025年11月17日【販売店】・公式EC：https://inosleep.com/products/is-uhk-s-gy-01・Amazon：https://amzn.asia/d/bbvjZjN・ヤフーショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/merin-888/is-uhk-s-gy-01.html・楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/merincosme/is-uhk-s-gy-01/

INOSLEEPとは

目指したのは、最高の買い心地。一人でも多くのお客さまへ、健やかな眠りを届けるために。私たちは「価値」を考え、「価値」を追求し続けます。寝心地、使い心地、そして買い心地で、ご購入前も、ご購入後も、よろこんでいただけるブランドを目指して。

会社概要

株式会社KURUKURU「ひとが、つくる。ひとへ、つくる。」 心を込めて、つくり届ける会社です。 会社名：株式会社KURUKURU 代表者名：関沢 康寛 所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1公式HP：https://www.kurukuru.co.jp